SBO e Americana enviam onibus para ato de Bolsonaro na av Paulista

Ônibus de Americana e Santa Bárbara d’Oeste saíram na manhã deste domingo para apoiar o ato do ex-presidente Jair Bolsonaro na Av Paulista.

O filho do prefeito de Americana Franco Sardelli, pré-candidato a deputado estadual e presidente do PL local, convidou seu seguidores nas redes para participar do ato.

PANIN no busão

Já em Santa Bárbara d’Oeste, o assessor da prefeitura e líder do republicanos local Adriano Panin foi o copiloto da nau que partiu para a capital.

Mensagem para o ato da av Paulista em Americana dizia

Convidamos todos para irem amanhã à Avenida Paulista participar do ato em apoio ao BOLSONARO e a favor da ANISTIA. Haverá um ônibus GRATUITO saindo do Centro Cívico de Americana às 9 horas.

Vagas limitadas! Por favor, repassem essa mensagem.

