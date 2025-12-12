SBO: Educação Permanente em Saúde registra mais de 61 mil horas de treinamentos

Número representa um aumento de 158% em relação ao ano anterior

O Setor de Educação Permanente em Saúde, vinculado à Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste, já foi responsável por 61.469 horas de treinamentos e capacitações durante o ano de 2025. O número representa um aumento de 158 % em relação à carga horária do ano anterior. As ações coordenadas pelo setor na rede municipal de saúde registraram 2.950 participações de profissionais desde o início do ano, por meio de atividades presenciais e on-line.

A Educação Permanente trabalha visando à melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade da Saúde, com ênfase nas expectativas e necessidades da população, investindo na qualificação dos profissionais e abordando temas importantes e fundamentais ao cotidiano do trabalho. As atividades incluem participações em cursos, treinamentos, simpósios, congressos e capacitações, dentro e fora do Município.

Durante o ano, foram vários temas abordados nas ações e atividades, como: Atualização em Manejo Clínico das Arboviroses Urbanas (Dengue) e Silvestre (Febre Amarela); Capacitação Teórica e Prática em Amamentação no Hospital Estadual de Sumaré; Capacitação sobre Febre Maculosa Brasileira e Esporotricose – Orientação às Equipes de Atendimento Primário e Urgência e Emergência; Treinamento Teórico e Prático em Testes Rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites Virais; 2ª Turma do Curso Técnico Mais Saúde com Agente para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Controle de Endemias; Curso de Prevenção ao Tabagismo, da Divisão de Controle do Tabagismo do Instituto Nacional de Câncer (INCA); Curso Nós na Rede – Ciclo I / FIOCRUZ – Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa – SP; Qualificação e Fortalecimento dos Profissionais da Rede de Saúde, Visando Difundir os Princípios do Novo Modelo de Atenção em Saúde Mental – GTES SUS; Matriciamento do AME em Dermatologia na Atenção Primária e Atenção Especializada; Capacitação Teórica e Prática em Assistência ao Parto Normal (Sem Distocia) e Assistência ao Recém Nascido no Atendimento Pré Hospitalar, entre outros.

Os profissionais da Secretaria de Saúde também capacitaram as equipes da Secretaria de Educação, nos territórios escolares, sobre a “Lei Lucas” (Lei Federal nº 13.722/2018), legislação que torna obrigatória às instituições de ensino oferecer treinamento em primeiros socorros aos seus funcionários e professores. Ao longo do ano, o setor de Educação Permanente seguiu trabalhando na implantação e atualização de Protocolos e Processos Operacionais Padrão (POPs) da Secretaria de Saúde.

As formações realizadas com profissionais da Rede Municipal de Saúde em Santa Bárbara d’Oeste são coordenadas pelo Setor de Educação Permanente em Saúde e acontecem durante todo o ano, visando qualificar ainda mais os atendimentos no SUS (Sistema Único de Saúde). O principal objetivo é o fortalecimento do profissional, para acolher, cuidar e proteger a saúde dos usuários dos serviços de saúde, prevenindo agravos e promovendo o bem-estar e a melhor qualidade de vida da população.

Formatura do Programa “Mais Saúde com Agente”

Nesta quinta-feira (11), em mais uma ação concluída com apoio do Setor de Educação Permanente em Saúde, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, promove a formatura de 34 profissionais da Saúde no Curso Técnico do Programa “Mais Saúde com Agente”. A cerimônia será realizada na Estação Cultural da Fundação Romi, a partir das 19 horas.

Durante o evento, os agentes comunitários de saúde e agentes de controle de endemias receberão, além dos certificados pela conclusão do curso, um novo kit de trabalho, adquirido com recurso próprio do Município, contendo um colete, um chapéu e uma bolsa personalizados, que serão importantes para a proteção individual e identificação dos profissionais nas ações junto à população.

O curso foi realizado entre outubro de 2024 e outubro deste ano, com carga horária de 1.320 horas. Essa é a segunda leva de profissionais a concluir a qualificação técnica pelo Município. Em 2023, outros 24 profissionais, entre agentes comunitários de saúde e agentes de controle de endemias, se formaram na primeira edição do curso, à época intitulado Programa “Saúde com Agente”.

