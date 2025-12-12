Morre Vitor Posclan, 25, em acidente na SP

Vitor de Assis Posclan, de 25 anos, morreu nesta sexta-feira (12) após não resistir aos ferimentos do engavetamento ocorrido na SP-304, em Americana.

O acidente aconteceu quando ele seguia para o trabalho em Santa Bárbara d’Oeste. Ele foi levado ao Hospital Municipal, passou por cirurgia, mas não resistiu.

Morador de Nova Odessa, Vitor se casaria no próximo mês. O caso foi registrado como homicídio culposo.

