Morre Vitor Posclan, 25, em acidente na SP
Vitor de Assis Posclan, de 25 anos, morreu nesta sexta-feira (12) após não resistir aos ferimentos do engavetamento ocorrido na SP-304, em Americana.
O acidente aconteceu quando ele seguia para o trabalho em Santa Bárbara d’Oeste. Ele foi levado ao Hospital Municipal, passou por cirurgia, mas não resistiu.
Morador de Nova Odessa, Vitor se casaria no próximo mês. O caso foi registrado como homicídio culposo.
