A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste iniciou as obras de drenagem e pavimentação no Distrito Industrial de Cillo. Mais de R$ 7 milhões serão investidos para a execução do projeto na Rua Tupis, Rua Francisco Egydio de Godoy, Rua Antônio Pedroso, Rua Aniz Baruque, Rua José Nicolau Lux, Rua João Braulino e Rodovia Dr. Ernesto de Cillo.

A execução da obra ocorre por meio de parceria entre o Município e a secretaria de Mobilidade Urbana, que tem como secretário o ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Denis Andia.

“Esta é uma grande conquista para a região. As obras, somadas a outras ações e projetos, trarão um grande potencial de desenvolvimento econômico. Vamos quebrar mais um tabu e alavancar ainda mais o crescimento de Santa Bárbara d’Oeste”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.