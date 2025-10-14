“SBO Kids” garante a diversão de centenas de crianças no domingo (12)

Leia + sobre diversão e arte

Centenas de crianças com suas famílias participaram do SBO Kids neste domingo (12), Dia das Crianças, com o projeto “Bosque dos Sonhos”, no Complexo de Esportes e Qualidade de Vida do Santa Rita. Teve futebol de rua com direito a medalhas, brinquedos infláveis, música, distribuição de pipoca, algodão-doce, cachorro-quente, refrigerante e sacolinha de doces e contação de história.

Os voluntários do projeto começaram cedo, fazendo os cachorros-quentes às 6h30. Às 7h40 as crianças já faziam fila para as inscrições de suas equipes para o futebol. Às 8h30 começaram os jogos na rua e na quadra, sob o comando dos professores do “Bosque dos Sonhos”. Os brinquedos infláveis garantiram a diversão das crianças a manhã toda, incluindo o futebol de sabão.

Às 11 horas, a Confraria do Conto encantou as crianças com “Histórias na Tenda”, parte do projeto Palco Aberto, realizado pela Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste, em parceria com o Conselho Municipal de Política Cultural, e viabilizadas pelo Fundo Municipal de Cultura.

Projeto

O projeto “Bosque dos Sonhos” contou com a parceria do “Tamo Junto”, Dj Bugão, “The Brothers”, “Toninho Lanches” e diversos voluntários. O evento foi até as 12 horas.

Mais tarde, no Parque dos Jacarandás, às 16 horas, as crianças puderam prestigiar o Encontro das Princesas, evento de dança, também do Palco Aberto. E no sábado (11), a programação contou com teatro do Palco Aberto, da Casa Dois João – Histórias de Montar: Qual seu vaso?, no Parque dos Ipês.

Durante todo o mês de outubro ocorrem atividades especiais em comemoração ao “Mês das Crianças”, com muita diversão para as famílias do município.

O “SBO Kids” é uma realização do Fundo Social de Solidariedade e das secretarias de Promoção Social, Esporte, Educação, Cultura e Turismo, Segurança, Trânsito e Defesa Civil (Sesetran) e conta com apoio de diversas entidades, instituições, empresas e voluntários.

Confira a programação para os próximos dias:



Segunda-feira | 13 de outubro | 14 horas

ABE – Casa da Criança (Vila Oliveira)

Oficina de podcast com o tema “Erradicação do Trabalho Infantil” (interação com o Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição)

Oficina de esquete teatral sobre erradicação do trabalho infantil

Evento para as crianças atendidas pela unidade

Terça-feira | 14 de outubro | 14 horas

Emefei “Maria Martiniano Gouveia Valente – Dona Bininha”, no Conjunto Roberto Romano

Projeto de Convivência – contraturno escolar

Oficinas de música e dança com apresentação de fanfarra

Apresentação de oficina de esquete teatral sobre erradicação do trabalho infantil

Evento para as crianças atendidas

Quarta-feira | 15 de outubro | 14 horas

CEU das Artes, no Planalto do Sol | Serviço Social em Promoção à Cidadania Imaculada Conceição (SSPCIC)

Oficina: Mostra de Artes – “Criança Feliz sem Trabalho Infantil”

Apresentação de oficina de esquete teatral sobre erradicação do trabalho infantil

Evento para as crianças atendidas e famílias

Quinta-feira | 16 de outubro | 14 horas

Associação Assistencial para Melhoria de Vida (AMEV) (Vista Alegre)

Oficinas coral e teclado

Apresentação de oficina de esquete teatral sobre erradicação do trabalho infantil

Evento para as crianças atendidas

Sexta-feira | 17 de outubro | 14 horas

Associação de Moradores do Bairro Mollon – Projeto Arco Íris (Mollon)

Oficinas apresentação de capoeira, dança e artesanato

Apresentação de oficina de esquete teatral sobre erradicação do trabalho infantil

Evento para as crianças atendidas



Sábado | 18 de outubro | 8h30 às 10h30

Parque das Paineiras (Parque Linear)

Brinca SBO: estações de brincadeiras tradicionais

Oficina de educação ambiental do CESB (Centro Ecológico de Santa Bárbara)

Apresentação do Canil da Guarda Municipal (10h)

Aberto ao público

Sábado | 18 de outubro | 16 horas

Parque dos Ipês

Palco Aberto | Teatro | NAC – Alinhavando

Aberto ao público

Domingo | 19 de outubro | 16 horas

Parque dos Jacarandás

Palco Aberto | Dança | Hellen Chiquetto – As Aventuras de Lilo, Stitch & Angel

Aberto ao público

Domingo | 26 de outubro| 16 horas

Parque dos Ipês

Palco Aberto | Música | O Bloquinho Animadinho

Aberto ao público



Endereços



Parque dos Ipês

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, s/nº, Jardim Belo Horizonte



Parque dos Jacarandás

Rua do Estanho, s/nº, Mollon



Parque das Paineiras

Entre as avenidas Antonio Pedroso, São Paulo e Tenente João Benedito Caetano, no Planalto do Sol



Complexo de Esportes e Qualidade de Vida do Santa Rita

Entre as ruas Camaiuras, Euclides da Cunha, Ismael Alves e Guaianazes

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP