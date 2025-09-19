SBO: Prefeitura avança na construção da nova UBS do Jardim Aranha Oliveira

A Prefeitura segue com as obras da nova UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Aranha Oliveira, que estão na fase de serviços de alvenaria, após a conclusão das etapas de terraplanagem e fundação. A unidade está sendo implantada em área localizada entre a Avenida Marginal Roberto Pyles e a Estrada do Barreirinho.

Com 650 m² de área construída, o projeto prevê 11 consultórios – sendo seis voltados às especialidades de clínica geral, ginecologia e pediatria, além de cinco consultórios odontológicos.

Estrutura

A nova estrutura contará ainda com farmácia, salas de curativos, procedimentos, inalação e uma sala multiuso, ampliando de forma significativa a capacidade de atendimento e proporcionando melhores condições de acolhimento à população da região.

