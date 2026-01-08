SBO: Vigilância em Zoonoses registra mais de 324 mil ações em 2025

Número representa um aumento de 12% em relação ao ano anterior em Santa Bárbara

O Departamento de Vigilância em Zoonoses (DVZ), vinculado à Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste, registrou no último ano mais de 324 mil ações, voltadas à prevenção e controle das zoonoses, doenças transmitidas de animais para humanos, ou de humanos para os animais. O número representa um aumento de 12% em relação às ações do ano anterior. Foram aproximadamente 315 mil ações realizadas pela Divisão de Combate de Vetores e pouco mais de 9,3 mil pela Divisão de Controle Animal.

Entre os serviços que mais se destacaram pelo Combate de Vetores estiveram as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue e de outras arboviroses. Ao longo do ano, foram 255 mil visitas realizadas pelos agentes, com mais de 54 mil focos do vetor identificados e controlados.

Durante as análises de amostras coletadas ao longo do ano, foram identificadas 3.645 larvas de Aedes aegypti e 344 de Aedes albopictus. Em 2025, os principais focos de larvas encontrados estiveram relacionados a vasos de plantas (plantas na água, vasos, pratinhos), baldes/regadores, latas, frascos e plásticos.

Já no Controle Animal, o total de ações voltadas à raiva animal foi de 2.066, com destaque para 1.317 animais vacinados, entre cães e gatos. No controle de pequenos animais, foram 6,3 mil ações, já em relação à esporotricose, 680.

Outros serviços do Departamento de Vigilância em Zoonoses durante o ano, que se destacaram foram: 456 ações de prevenção ao escorpionismo e 841 visitas para orientações e controle de animais sinantrópicos. Referente à febre maculosa, foram 194 ações de monitoramento, prevenção e controle, além de orientações por meio da equipe do DVZ a diversos setores da Saúde, para sensibilização dos profissionais quanto à suspeita e ao tratamento oportuno da doença.

Em relação à Informação, Educação e Comunicação, foram 4.307 pessoas alcançadas por meio de ações, que incluíram palestras, treinamentos e exposições. Esse conjunto de estratégias auxilia na disseminação de informações sobre medidas preventivas e cuidados relacionados às doenças zoonóticas de maior interesse no Município.

Dengue

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, mantém ações de combate ao mosquito Aedes aegypti durante todo o ano, nas diversas regiões da cidade. O trabalho é intensificado em áreas com casos positivos, aglomerados de casos suspeitos e em bairros onde o monitoramento entomológico diário aponta alta circulação de mosquitos.

As equipes atuam no atendimento de solicitações da população, visitas domiciliares, procedimentos em imóveis fechados com suspeita de criadouros, aplicação de sanções previstas na legislação municipal quando necessário, apuração de locais com suspeita, nebulização com equipamento costal (UBV portátil) e nebulização veicular (UBV pesado), além de vistorias em pontos estratégicos e imóveis especiais, análise laboratorial, aplicação de biolarvicida, instalação de Estações Disseminadoras de Larvicida (EDLs), monitoramento entomológico com armadilhas, Avaliação de Densidade Larvária (ADL) e ações educativas como palestras e orientações à população.

A Secretaria de Saúde ressalta que o envolvimento da população é fator decisivo para a eficácia das medidas de controle do Aedes aegypti e que o enfrentamento à dengue é uma responsabilidade que deve ser compartilhada entre poder público e população. Receber o agente de saúde, permitir a vistoria do imóvel e seguir as orientações repassadas são atitudes simples, mas essenciais para proteger não apenas a própria residência, mas toda a comunidade. Todas as ações são gratuitas e não há cobrança de taxas para nenhum serviço ou produto utilizado.

Para mais informações sobre as ações e serviços realizados pelo Departamento e suas Divisões, o cidadão pode entrar em contato pelos telefones 3463.8099 (Combate de Vetores) e 3454.4020 (Controle Animal), de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16 horas. O Departamento de Vigilância em Zoonoses está localizado à Estrada da Cachoeira, 1.365, no bairro São Joaquim.

