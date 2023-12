SBT lança boneco de Silvio Santos antes do aniversário

O SBT lançou o boneco do apresentador Silvio Santos. A parceria com Fandom Box

O produto será apresentado de forma oficial no estande da emissora na CCXP 2023, que este ano promete ser mais épico do que nunca!

O evento está previsto para ocorrer nos dias 30 de novembro a 3 de dezembro, e os fãs de cultura geek terão a oportunidade única de mergulhar em um universo de experiências incríveis no pavilhão “São Paulo Expo”. Essa novidade emocionante será o destaque no estande da emissora durante o maior evento geek do mundo e posteriormente estará disponível para o público geral.

Nesta quarta (29), ocorrerá o “Spoiler Night”, pré-abertura do evento. Quem compra este pacote tem a possibilidade de conhecer a feira antecipadamente e de forma exclusiva. “É com grande entusiasmo que anunciamos nossa participação na Comic Con Experience deste ano, apresentando novos personagens da marca Fandom Box. Cada detalhe dos nossos produtos foi cuidadosamente elaborado para proporcionar uma experiência única e nostálgica aos fãs. Estamos ansiosos para compartilhar momentos mágicos e inesquecíveis com todos os presentes na CCXP, além de fazer negócios e fortalecer nossas parcerias“, analisa Geraldo Zinato, presidente da Lider Brinquedos.

Modelo denuncia golpe em Dubai, expõe influencer e revela prejuízo

O que era para ser uma viagem inesquecível com direito a trabalho garantido e muito dinheiro, se tornou um grande pesadelo. A modelo Franciele Reis perdeu R$ 10 mil ao cair em golpe e decidiu expor a influencer Tabata Sabino, que está por trás de tudo isso. Na web, outras vítimas apareceram depois da denúncia.

Nas redes sociais, Tabata vende a mentoria ‘Do Zero à Dubai’, onde promete ganhos impressionantes, vida luxuosa e propostas imperdíveis para modelos e influencers. São oportunidades de trabalho, tudo com suporte, indicação e ajuda dela. Tabata diz que ensina todos os segredos e mostra as melhores chances de crescer em Dubai. No fim, segundo Franciele, trata-se de estelionato.

“Ela vende uma vida de luxo nas redes sociais, faz todo mundo acreditar que é possível ser uma modelo de sucesso. Mas isso não é verdade. As oportunidades são falsas, é uma vida fake. Ela promete um ano de mentoria, mas some logo em seguida. Não indica nada, nem garante os resultados. Depois que recebe, não responde mais. Assim como para outras modelos, me prometeu trabalhos e vida luxuosa, mas nada aconteceu”, conta.

Nas conversas, Tabata deixa claro que é possível ter ganhos extraordinários seguindo suas dicas e oportunidades. Ostenta uma vida de luxo com direito a carrões, mansões, iates e fotos com muito ‘dinheiro vivo’. Além de jobs para modelos, ela ainda promete vagas temporárias para brasileiras e ensina a conseguir visto para ficar nos Emirados Árabes.

“Só me dei conta do golpe quando ela sumiu e nada do que prometeu aconteceu. Foi então que fiz contato com algumas brasileiras que estavam em Dubai e descobri que ela não tinha influência em nada, que ela prometia, mas não cumpria. Decidi expor tudo na minha rede social e para minha surpresa várias modelos confirmaram que também foram vítimas”, denuncia. “Pelo que calculei, ela já deve ter faturado uns R$ 500 mil com essa tal mentoria, que na verdade é uma ilusão”.

Disposta a tirar a limpo todo o caso e alertar outras modelos que sonham com fama, trabalho e dinheiro no exterior, Franciele vai entrar na Justiça contra a tal influencer, mobilizando ainda outras vítimas. Ela diz que foi enganada com falsas promessas e lamenta o prejuízo financeiro.

“Fiquei desprotegida em um país que não conheço, foi tenso. Fiquei com medo. O pior poderia acontecer. Comprei uma mentoria que prometia muita coisa. Ela faz a gente acreditar em tudo quando posta uma vida maravilhosa na internet. E na verdade é tudo mentira. Fui enganada e decidi expor tudo para alertar outras mulheres. Me sinto lesada e não desejo isso para mais ninguém”.

