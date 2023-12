Advogado no TikTok: estratégia nas redes sociais funciona

Até advogado- O TikTok é uma das redes sociais mais famosas atualmente,

com mais de 82,2 milhões de adultos na plataforma, apenas no Brasil. Um local com toda essa projeção e disponível gratuitamente fez com que, rapidamente, diversos profissionais a usassem como pilar de estratégias de divulgação de seus trabalhos.

Essa abordagem é alvo de várias críticas, principalmente quando voltadas a determinados profissionais, como médicos e outros profissionais. No entanto, de acordo com o advogado e Sócio Diretor da Nelson Wilians Advogados, Sérgio Vieira, o uso da plataforma pode ser bastante benéfico do ponto de vista profissional.

“Todo profissional precisa ter uma estratégia bem definida para alavancar sua carreira profissional, e isso pode ser feito de diversas formas. Quando você tem um foco claro, delimitado, com constância, há resultados”.

Leia Mais Notícias do Brasil, do exterior e meio ambiente

“Um ponto importante desse tipo de estratégia é pensar em como seu público, com quem você quer falar? Com quem você quer trabalhar? Existe público para consumir todo tipo de conteúdo, basta ter um direcionamento”, ressalta.

“Essas críticas para ‘advogados que fazem dancinha de TikTok”, na verdade não consideram que isso faz parte de uma estratégia profissional mais ampla, que utiliza uma plataforma gigante como base. Um dos grandes problemas são os críticos de sofá que questionam todo tipo de atitude e estratégia de um profissional que busca um crescimento de carreira. Se você não gosta, tudo bem, mas não colherá os frutos como quem utiliza as ferramentas disponíveis”, afirma Sérgio Vieira.