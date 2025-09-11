SEAAC e ARO Contabilidade fecham acordo com aumento de 6%

Em assembleia realizada nesta quarta-feira (dia 10) os trabalhadores da ARO Contabilidade de Americana, Limeira e Santa Bárbara D’Oeste aprovaram por unanimidade o Acordo Coletivo de Trabalho negociado pelo SEAAC de Americana e Região com a empresa. “Foram várias rodadas de negociação para chegarmos à proposta apresentada e aprovada pelos trabalhadores votantes”, disse a Presidenta do SEAAC, Helena Ribeiro da Silva.

Pelo Acordo já assinado, os pisos salariais variam de R$ 1.980,00 a R$ 2.100,00 dependendo da função. Já o reajuste salarial será de 6%, representando o INPC integral e aumento real. Trabalhadores a partir de 3 anos na empresa receberão como adicional de permanência R$ 90,20 por mês. O auxílio-alimentação/refeição passa para R$ 33,00 por dia trabalhado e o auxílio-creche será de R$ 480,00 mensais por filho até um ano de idade a contar do retorno da licença maternidade.

Também foi conquistada a inclusão no Acordo de plano de assistência médica bancado 50% pela empresa e assistência odontológica com 90% pago pela ARO. Como cláusulas sociais novas o SEAAC negociou que pais que tenham filhos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) possam solicitar redução da jornada sem redução do salário ou abono dos dias que necessite acompanhar o filho para tratamento. Além dessa, também consta do Acordo cláusula que a empresa assume obrigação legal de ser promotora da saúde mental dos trabalhadores.

“Estas cláusulas sobre o autista e a saúde mental dos trabalhadores estão amparadas em leis que regem o assunto e começam a compor os acordos e convenções trabalhistas mais modernos. Ficamos contentes que a ARO tenha entendido seu alcance e importância social”, finalizou a Presidenta.

