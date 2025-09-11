Americana vai ganhar monumento em homenagem aos 150 anos

Em homenagem ao aniversário de 150 anos de sua fundação, Americana vai ganhar mais um presente: um monumento de 7 metros de altura está sendo construído em frente ao Portal Princesa Tecelã, na Avenida Antônio Pinto Duarte, próximo ao espaço onde foi instalada a Cápsula do Tempo. O objetivo é proporcionar à entrada da cidade um visual ainda mais imponente, destacando Americana como uma cidade forte e pujante.

O monumento, que será feito em concreto pré-moldado, é uma doação da empresa Sudeste Pré-Fabricados, intermediada pela Secretaria de Planejamento. Trata-se de um obelisco, com quatro faces de um metro de largura e sete metros de altura, e levará a marca dos 150 anos de Americana. Os obeliscos são utilizados historicamente para marcar datas relevantes e simbolizam força, defesa e proteção.

Os trabalhos de preparação do local foram iniciados esta semana, com a etapa de fundação da obra, executada pela equipe da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu). A concepção da estrutura teve participação da Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação.

“Gostaria de agradecer à empresa Sudeste Pré-Fabricados pela importante doação deste monumento, que ficará marcado na história dos 150 anos de Americana. É uma demonstração de carinho e respeito pela nossa cidade, que cresce e se fortalece a cada dia. Esse gesto reforça a importância da parceria entre o poder público e a iniciativa privada na construção de uma Americana cada vez melhor”, destacou o prefeito Chico Sardelli.

Doação

“Essa doação é muito significativa para todos nós e vem em um momento especial da história de Americana. A Sudeste está deixando uma contribuição que valoriza a cidade e reforça a memória dos 150 anos. Agradecemos muito essa parceria, que mostra o quanto a união de esforços pode trazer benefícios para toda a população”, ressaltou o secretário de Planejamento, Diego Guidolin.

O monumento vai integrar um espaço dedicado à comemoração dos 150 anos de Americana, logo na entrada da cidade, onde já foram instalados um letreiro comemorativo e a Cápsula do Tempo, com documentos, materiais gráficos, registros e símbolos que representam o atual momento da cidade, para que sejam revelados somente em 2075, durante as comemorações do bicentenário de Americana.

“É uma grande honra poder contribuir com esse monumento que simboliza a grandeza de Americana e celebra seus 150 anos de história. Temos orgulho de fazer parte desta cidade e de prestar essa homenagem em uma data tão especial. Esse é um gesto de reconhecimento e respeito a tudo o que Americana representa para nós, para seus moradores e para a região”, disse Fabio Casagrande, representante da Sudeste Pré-Fabricados.

