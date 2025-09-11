Shopping ParkCity Sumaré promove 2ª Feira de Discos no sábado (13)

Evento, com visitação gratuita, também terá espaços com itens para fãs da cultura nerd e colecionadores diversos

Leia + sobre diversão e arte

O público gostou, pediu bis e o Shopping ParkCity Sumaré vai atender o desejo dos fãs. Depois do sucesso da primeira edição, vem aí a 2ª Feira de Discos, com todo o clima nostálgico que os bolachões proporcionam, além de itens para fãs de coleções, como cartões postais, livros e moedas antigas. O evento, com entrada gratuita, será realizado neste sábado, 13/9, das 10h às 22h.

A Feira de Discos é um grande encontro para quem gosta de música e é fã da cultura nerd. O público encontrará expositores com uma ampla variedade de discos, CDS e DVDs de grandes sucessos. “Para os fãs do vinil, o evento é uma ótima oportunidade para encontrar raridades e adquirir álbuns lendários diretamente dos colecionadores”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

Além de música, a feira também terá itens da cultura nerd, como camisetas de bandas, gibis, mangás, livros usados e moedas antigas. Para os fãs de coleções, haverá selos, cartões postais, veículos em miniatura, além de action figures e muito mais.

“A Feira de Discos é um evento para todas as idades e o público terá a oportunidade de interagir com outros fãs de colecionismo, apreciar raridades e vivenciar uma experiência singular e descontraída”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do Shopping ParkCity Sumaré.

Serviço:

2ª Feira de Discos do Shopping ParkCity Sumaré

Quando: 13 de setembro, sábado.

Horário: das 12h às 22h.

Local: Alameda ParkCity.

Evento com visitação gratuita.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP