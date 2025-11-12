SEAAC já fechou 167 Acordos Coletivos este ano

O SEAAC está até agora em 2025 com 167 Acordos Coletivos fechados com pequenas e médias empresas. O Acordo Coletivo é a forma de negociação direta entre sindicato e empresa.

O SEAAC de Americana e Região fechou até agora 167 Acordos Coletivos de Trabalho (ACTs) das categorias profissionais que representa com data-base em maio e agosto. Com empresas cuja data-base é maio foram fechados 42 Acordos e com empresas de data-base em agosto, 125 Acordos. A maioria dos ACTs fechados são com empresas de contabilidade e assessoramento. Mas comissários e consignatários, sociedades de advogados, locação de máquinas e equipamentos de terraplenagem e cobrança e recuperação de crédito também compõem o total de acordos fechados.

A presidenta do SEAAC, Helena Ribeiro da Silva, diz que o trabalho é árduo. “Temos que abrir negociação, enviar pauta, fazer reuniões, ajustar cláusulas, convocar e realizar assembleia com os trabalhadores e finalmente finalizarmos o acordo, após a devida aprovação pela assembleia. Tanto negociamos com grandes como pequenas empresas, tendo como princípio que o ACT nunca pode ser inferior à Convenção Coletiva de Trabalho. As empresas buscam o Acordo Coletivo porque muitas vezes precisa de uma cláusula específica para sua operacionalização que não está contemplada na Convenção Coletiva. Resumindo: o ACT é bom para empresa, trabalhadores e sindicato que se mostra atuante e próximo da realidade do trabalhador”, finaliza.

DIFERENÇA

A diferença básica do Acordo Coletivo e da Convenção Coletiva é que o Acordo é negociado diretamente entre Sindicato dos Trabalhadores e empresa, enquanto a Convenção Coletiva é negociada entre o Sindicato dos Trabalhadores e o Sindicato Patronal, abrangendo toda a categoria.

