Royal Palm Plaza terá desconto de até 45% na Black Friday

Royal Palm Plaza Resort terá desconto de até 45% em hospedagens na campanha Black Friday

Veja notícias internacional e turismo

O Royal Palm Plaza Resort Campinas desenvolveu uma campanha para a Black Friday 2025, que acontece entre os dias 20 e 30 de novembro. A promoção será dividida em duas etapas. Além dos finais de semana, quem efetivar sua reserva durante a ação promocional terá a opção de reservas nas férias de verão, de inverno e feriados de 2026, com descontos especiais de 5% a 40%.

A primeira fase, “Esquenta Black Week”, será realizada no período de 20 a 24 de novembro e é destinada a quem deseja ter acesso antecipado às ofertas, garantindo a disponibilidade nas melhores datas. Os clientes cadastrados receberão, com exclusividade, um código promocional para efetivar as reservas com descontos de até 45%, antes de as tarifas promocionais serem liberadas ao público geral, e com 5% mais desconto que as ofertas da própria Black Friday. As reservas dessa etapa serão limitadas e estarão disponíveis apenas enquanto durar o inventário disponibilizado para a ação.

O cadastro prévio deve ser feito no site https://royalpalm.siteletsbook.com.br/blackweek2025

A segunda fase da Black Friday será entre os dias 26 e 30 de novembro, com ofertas que chegam a até 40% de desconto para reservas feitas diretamente no site oficial do resort, durante o período da campanha. As condições serão válidas para hospedagens de dezembro de 2025 até o final de 2026.

São muitas opções de hospedagem com valores promocionais, tanto em finais de semana quanto em feriados, mas, para facilitar a escolha, o grupo destaca as seguintes opções, com descontos de 5% a 40%, de 09 a 11 de janeiro, 23 a 25 de janeiro, 30 de janeiro a 01 de fevereiro, 20 a 22 de fevereiro, 27 de fevereiro a 01 de março, 20 a 22 de março, 27 a 29 de março, 10 a 12 de abril, 15 a 17 de maio, 22 a 24 de maio, 29 a 31 de maio e 12 a 14 de junho. Todas com disponibilidades limitadas.

Reconhecido por sua infraestrutura de alto padrão, o Royal Palm Plaza Resort Campinas oferece experiências completas de lazer e gastronomia, sendo referência em hospitalidade e lazer no interior de São Paulo.

Serviço:

Esquenta Black Week: 20 a 24 de novembro (com cadastro prévio para acesso antecipado às ofertas)

Black Week: 26 a 30 de novembro

Cadastro e informações: https://royalpalm.siteletsbook.com.br/blackweek2025

Reservas: www.royalpalm.com.br

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP