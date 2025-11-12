Palmeirenses se reúnem para evento da final da Copa Libertadores 2025 em Americana

Os palmeirenses da região estão se mobilizando para um evento especial que promete agitar a cidade durante a Final da Copa Libertadores 2025, que ocorrerá entre Palmeiras e Flamengo. O Teatro de Arena Elis Regina será o palco dessa grande festa no dia 29 de novembro, com portões abertos a partir das 10h00. O evento contará com transmissão ao vivo em um painel de LED, além de uma programação repleta de música ao vivo, DJs, praça de alimentação, bar, bateria e uma área dedicada às crianças, criando um ambiente familiar para receber todos os torcedores.

Os organizadores do evento, liderados pela torcida organizada Mancha Alvi Verde Subsede Americana, têm como objetivo criar uma atmosfera vibrante, semelhante à do Allianz Parque, com ritmos de arquibancada. “Estamos nos desdobrando neste primeiro momento com os apoiadores, patrocinadores e até mesmo uma vaquinha entre nossos amigos palmeirenses para que possamos fazer uma linda festa. Vamos apoiar do começo até o fim o nosso verdão em uma atmosfera que só nós podemos proporcionar”, enfatizou Andril Fernandes, membro da subsede da cidade.

Festa

A festa contará com faixas, bexigas, mosaicos, instrumentos e bandeiras, tudo para animar os torcedores durante a partida. A entrada para o evento será mediante a doação de 1 litro de leite, que será entregue ao fundo social, reforçando o compromisso da torcida com a comunidade.

Para aqueles que desejam apoiar ainda mais o evento, os organizadores estão aceitando doações em qualquer quantia via PIX, que serão utilizadas para a compra de materiais e estrutura do evento, como o painel de LED, bexigas e plásticos.

Os interessados em participar ou apoiar o evento podem entrar em contato pelo WhatsApp no número 19 99586-6071 ou pelas redes sociais Instagram e Facebook, @manchaverdeamericana.

