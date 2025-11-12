Veja pra onde vão as emendas de Mizzoni e Jacira em Americana

Vereadores Jean Mizzoni e- A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) protocolou emenda ao projeto de lei 137/2025, que trata do orçamento municipal para 2026, destinando R$ 60 mil para a implantação de um espaço pet na Praça Melvin Jones, localizada no bairro Brieds, incluindo instalação de cercamento, equipamentos de recreação e socialização para animais, bebedouros, bancos e sinalização informativa.

“Ter um espaço pet em praças é uma forma de reconhecer a importância dos animais de estimação na sociedade atual, contribuindo para uma cidade mais inclusiva, saudável e harmoniosa para todos. Os espaços pet tornam-se também pontos de encontro, onde tutores podem socializar e criar laços com outros moradores da comunidade”, explicou a vereadora.

As emendas impositivas são ações sugeridas pelos vereadores que devem constar no orçamento municipal. De acordo com a Lei Orgânica, 0,3% da receita corrente líquida do orçamento do município deverá ser aplicada nas indicações feitas pelos parlamentares. Metade deste montante – ou 0,15% do orçamento – deverá obrigatoriamente ser destinada a ações e serviços públicos de saúde.

“A interação com outros cães e pessoas é crucial para o desenvolvimento de habilidades sociais, ajudando a controlar o temperamento e a reduzir a ansiedade em diferentes situações. Em resumo, os espaços pet são essenciais para transformar a vida dos animais urbanos, oferecendo o que eles mais precisam: segurança para correr, liberdade para brincar e a oportunidade de conviver e se comunicar”, completou Jacira.

Mizzoni- emendas impositivas para áreas de esporte e lazer

O vereador Jean Mizzoni (AGIR), protocolou uma emenda ao Projeto de Lei Nº 137/2025, que dispõe sobre a Lei Orçamentária de 2026, com indicação de destinação de recursos através de emendas impositivas do orçamento municipal para as áreas de esporte e lazer.

A emenda apresentada pelo parlamentar, no valor de R$113.368,42, contempla as secretarias de Esporte e de Meio Ambiente, destinando o recurso para diferentes ações como apoio à Natação Americana, aquisição de brinquedão e revitalização para a Praça Antônio Baptista, na Vila Mathiensen, e melhorias na Praça Manoel Rodrigues Nogueira, no Parque Novo Mundo – entre elas, manutenção da academia ao ar livre.

“A Natação Americana representa o nosso município a nível nacional e internacional, sendo um dos carros chefes do esporte da nossa cidade. Enquanto educador físico, que entende o papel transformador do esporte, vejo como importante fortalecer o incrível trabalho que realizam. Quanto aos espaços de lazer, nosso objetivo é estimular a convivência comunitária, bem-estar e qualidade de vida, nestas regiões”, comentou.

Mizzoni também já havia feito a destinação de R$113.368,42 para a área da saúde para o custeio de melhorias na UBS da Mathiensen – Dr. Oswaldo Cruz, visando garantir que a unidade receba benfeitorias necessárias para proporcionar um ambiente mais funcional, acolhedor e humanizado.

