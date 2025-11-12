O vereador Marcelo Cury apresentou um apelo ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) para que sejam instalados dispositivos de travessia segura de pedestres na rodovia Luiz Ometto (SP-306), nas proximidades dos bairros Dona Margarida e Jardim Primavera.

De acordo com o parlamentar, moradores do Dona Margarida relatam dificuldades e riscos diários ao atravessar a rodovia em direção ao Jardim Primavera. O trecho, que possui intenso fluxo de veículos, incluindo caminhões, muitas vezes em alta velocidade, tem sido motivo de preocupação pela falta de infraestrutura adequada para a passagem de pedestres.

Cury destacou que a ausência de faixas de pedestres, lombofaixas ou passarelas representa perigo constante, especialmente para crianças, idosos e trabalhadores que utilizam o trajeto.



“É fundamental que o DER adote medidas que garantam a segurança de quem precisa atravessar a rodovia. Uma simples intervenção pode evitar acidentes e salvar vidas”, afirma o vereador.

O pedido inclui a possibilidade de implantação de lombofaixas, faixas de pedestres elevadas ou outros dispositivos técnicos que assegurem segurança e mobilidade entre os bairros.

Kifu na audiência na Alesp sobre monitoramento de glicose no SUS

O presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, vereador Júlio César Kifú, participou nesta segunda-feira (10) de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), promovida pela Comissão de Saúde, que discutiu a implantação do sistema de monitoramento contínuo de glicose para pacientes com diabetes tipo 1 no SUS estadual.

A reunião foi conduzida pelo deputado Dr. Elton (União), membro titular da Comissão e também portador de diabetes, que destacou a importância de ouvir pacientes e especialistas na formulação de políticas públicas mais eficazes. “Desde cedo, quem convive com o diabetes precisa ter acesso a esse tipo de tecnologia. Ouvindo os relatos e experiências, conseguimos construir um modelo mais eficiente para a saúde pública”, afirmou.

O encontro contou ainda com a presença de representantes de entidades da área da saúde e de parlamentares que já atuam pela causa, como o vereador Thammy Miranda, autor da lei que criou o programa municipal de monitoramento de glicose na cidade de São Paulo. Ele defendeu a ampliação da medida para todo o Estado. “É uma política que já se mostrou possível em nível municipal e que agora precisa chegar a todas as pessoas com diabetes tipo 1 em São Paulo”, disse.

Especialistas também ressaltaram os benefícios da tecnologia. Vanessa Pirolo, presidente do Vozes do Advocacy, destacou que o monitoramento contínuo reduz complicações e custos no atendimento público. Já a advogada Maria Eloisa Malieri, diagnosticada com diabetes desde a infância, defendeu que o acesso ao sensor representa “segurança, autonomia e dignidade”.

Representando a Secretaria Estadual de Saúde, Denise Lopes Pacheco reconheceu o potencial da proposta, mas apontou entraves burocráticos e orçamentários para sua efetiva implantação. “Nosso sonho é incorporar essa tecnologia, mas ainda enfrentamos desafios com a Conitec e com a estrutura orçamentária. Precisamos transformar o diálogo em ação”, afirmou.

Para o presidente Júlio César Kifú, a discussão na Alesp reforça a importância de aproximar as políticas públicas de saúde das reais necessidades da população. “É fundamental que os municípios e o Estado trabalhem juntos para garantir acesso a tecnologias que salvam vidas e melhoram a qualidade de vida dos pacientes”, destacou o vereador.

A audiência foi transmitida ao vivo pela Rede Alesp e segue disponível para acesso no canal oficial da Assembleia Legislativa.

