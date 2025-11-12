Morreu nesta terça-feira (11), no Hospital São Francisco, em Americana, o advogado aposentado José Raimundo Arraes Coelho, Dr Arraes Coelho, de 72 anos. Segundo familiares, ele vinha enfrentando problemas de saúde há algum tempo e, recentemente, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), não resistindo às complicações.

Dr Arraes Coelho deixa as filhas Marília e Fernanda.

O velório será realizado das 10h30 às 13h30, no Velório da Saudade, em Americana.

