Tivoli tem nova edição da Feira Pet com sete animais à espera de um lar

Três cães e quatro gatinhos estão disponíveis para adoção em mais uma ação solidária em parceria com a ONG SOS Animais e o CCZ

Leia + sobre diversão e arte

O Tivoli Shopping promove nesta quarta-feira, dia 12, mais uma edição do projeto “Adote um Pet”, iniciativa que reforça o compromisso do centro de compras com o bem-estar animal e a causa da adoção responsável. Desta vez, três cães e quatro gatinhos estão à espera de um novo lar cheio de amor e cuidados.

A ação, que acontece em frente à loja Cobasi, é realizada quinzenalmente em parceria com a ONG SOS Animais e o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de Santa Bárbara d’Oeste, que realizam o resgate, acolhimento e preparação dos animais até que estejam prontos para adoção.

Todos os pets disponíveis estão vacinados, vermifugados e, quando possível, castrados, o que garante mais saúde e segurança tanto para o animal quanto para o futuro tutor.

Projeto

Segundo Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping, a ação vai além da adoção. “O projeto faz parte do nosso calendário permanente de iniciativas. Queremos inspirar atitudes conscientes e oferecer ao público a oportunidade de transformar a vida de um animal, incentivando o cuidado, a empatia e o amor pelos pets”, destaca.

Quem tiver interesse em adotar deve apresentar um documento com foto, ser maior de 18 anos e passar por uma breve entrevista para garantir que o animal será acolhido com segurança.

Apoiando e fortalecendo a ação, a Cobasi do Tivoli Shopping e oferece suporte aos adotantes, com dicas, orientações e produtos que ajudam no início da jornada com o novo pet. Além disso, quem adota um pet durante a ação ganha um brinde e descontos especiais para aquisição do enxoval do bichinho.

Serviço

Adote um Pet

📅 Data: Quarta-feira, dia 12 de novembro de 2025

🕒 Horário: a partir das 19h

📍 Local: Em frente à Cobasi | Tivoli Shopping

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP