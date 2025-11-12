O vice-prefeito de Hortolândia, Cafu César (PSB), foi preso nesta quarta-feira (12) em uma operação da Polícia Federal com o objetivo de apurar supostas práticas ilegais envolvendo fraudes em licitações públicas.

Ele é tido como um dos candidatos mais fortes a deputado federal da região para a eleição do ano que vem. Simone Antoniel, diretora de Gestão de Contratos da prefeitura, também foi presa.

Ainda foram executados 50 mandados de busca e apreensão da ação da 1ª Vara Federal de Campinas. E mais seis mandados de prisão preventiva em São Paulo, no Distrito Federal e no Paraná.

As ações também ocorreram em Hortolândia, Sumaré e Campinas.

Cafu e a região

Nome em ascenção na política regional desde o começo da década, Cafu articulava com várias prefeituras e foi um dos principais responsáveis pela manutenção do grupo do ex-prefeito Ângelo Perugini (morto em 2021) e a eleição do então vice prefeito Zezé Gomes no ano passado.

NOTA OFICIAL – PREFEITURA DE SUMARÉ

A Prefeitura de Sumaré informa que recebeu, na manhã desta quarta-feira (12/11), equipe da Polícia Federal para o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Federal de Campinas, em investigação conduzida pelo Ministério Público Federal.

O procedimento tem como foco contratos firmados em 2020, referentes à gestão anterior, e não diz respeito a contratos celebrados pela atual administração.

O Executivo Municipal reforça que está colaborando de forma plena com as autoridades competentes, disponibilizando toda a documentação e informações solicitadas, com transparência e total respeito à legalidade.

Ressalta-se que a medida possui caráter exclusivamente investigativo, sem qualquer conclusão ou juízo de valor sobre eventuais responsabilidades.

A Prefeitura de Sumaré reafirma seu compromisso com a ética, a transparência e a boa gestão dos recursos públicos, mantendo o funcionamento normal de todos os serviços à população.

