Reggae e teatro encerram Semana Cultural de Hortolândia

Programação promovida pela Prefeitura teve show de Fauzi Beydoun e Nova Banda Jovem, no sábado (8), e estreia do grupo Caravana Fagulha, no domingo (9)

A Semana Cultural deste mês de Hortolândia encerrou a programação com música e teatro no fim de semana. No sábado (8), o público se esbaldou no reggae com o show de Fauzi Beydoun, vocalista do grupo Tribo de Jah, e a Nova Banda Jovem, no Centro de Eventos A Poderosa.

Fauzi e a banda apresentaram um repertório com algumas músicas mais conhecidas do Tribo de Jah, com destaque para “Regueiros guerreiros”, “Abandonado pelo sistema”, “Ruínas da Babilônia” e “Ilha roots”.

O músico elogiou a iniciativa da Prefeitura. “Este é o tipo do projeto inclusivo que deveria acontecer em todo o Brasil. Este exemplo belíssimo que está sendo dado por Hortolândia. Parabéns à Prefeitura! Eu acho que é muito merecido. É um projeto maravilhoso que o Brasil deveria conhecer!”, destacou o músico.

TEATRO

A Semana Cultural terminou no domingo (9) com a estreia do grupo teatral Caravana Fagulha, criado pela Prefeitura. A trupe é formada por 12 alunos do curso de Iniciação Teatral Adulto, ministrado pela Secretaria de Cultura. O grupo encenou sua primeira montagem, “Sacra Folia”, diante de 200 pessoas que lotaram o Teatro Elizabeth Keller de Matos.

Após a estreia, o grupo deverá apresentar a peça em escolas da cidade por meio do projeto “Meu primeiro espetáculo”, que a Secretaria de Cultura irá realizar em 2026, com o objetivo de levar a cultura para os bairros, descentralizar o fazer cultural e trabalhar a formação de público teatral.

O QUE É SEMANA CULTURAL?

A Prefeitura de Hortolândia realiza a Semana Cultural mensalmente. O objetivo é democratizar o acesso da população à arte em suas diferentes formas e manifestações.

A proposta é reunir numa mesma semana os diversos eventos artísticos que o município promovia em dias diferentes de um mesmo mês.

Em razão da proximidade do fim de ano, a Prefeitura de Hortolândia dá uma pausa e irá retomar a Semana Cultural em março do ano que vem.

