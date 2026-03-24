SEAAC- Ciclo de palestras vai debater NR 01 e Reforma Tributária

O SEAAC participa de ciclo de palestras promovido pela FEAAC. Em foco, a NR 01 e a Reforma Tributária e os impactos na vida das empresas e entidades sindicais.

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O SEAAC de Americana e Região participa segunda e terça-feira da próxima semana (dias 31 de março e 1º de abril) de evento promovido pela Federação dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio (FEAAC), em São Paulo. Além de Americana, os demais sindicatos do Estado, filiados à FEAAC, confirmaram presença com membros de suas diretorias e assessorias no ciclo de palestras.

No dia 31, abrindo os trabalhos a palestra será sobre a NR 01 (Norma Regulamentadora que estabelece o Gerenciamento de riscos ocupacionais, cuja fiscalização punitiva começa a vigorar em 25 de maio deste ano). Palestrarão sobre o tema Valquíria de Lima, Doutora em Saúde Coletiva e Renata Gomes Benhossi, fisioterapeuta do trabalho e membro da Associação Brasileira de Fisioterapia.

Na tarde do dia 31 a palestra será sobre reforma tributária e o impacto nas entidades sindicais, tendo como palestrantes Vinicius Arrivabene e Norberto Arrivabene, sócios proprietários do Escritório de Contabilidade Arrivabene.

Finalizando o evento, no dia 1º a FEAAC promoverá um amplo debate com os sindicatos sobre as categorias profissionais com data-base em maio e definirá os procedimentos das pautas das demais categorias. De Americana, além da presidenta do SEAAC, Helena Ribeiro da Silva, participam do evento a Diretora de Administração e Finanças, Gislaine Sacilotto da Silva e o Diretor de Formação Sindical, José Carlos Bispo de Souza Júnior.

Dras. Valquíria e Renata, palestrantes.

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