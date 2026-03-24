Pesquisadores do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas (NEPP) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) concluíram, nesta sexta-feira (20), a visita guiada a pontos turísticos de Americana, organizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, com o apoio das secretarias de Cultura e Turismo e de Meio Ambiente.

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A atividade proposta pela Educação conclui a integração da história da cidade à formação “Espaços da Infância”, ministrada pelos pesquisadores a educadores municipais.

O grupo composto por professores da universidade e supervisores e diretora da Educação municipal esteve no Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco”, na Casa do Conto e no Reservatório de Salto Grande, onde é desenvolvido o projeto “Navegando nas Águas do Conhecimento” pela Associação Barco Escola da Natureza.

Unicamp veio também em 2025

Em 2025, os pesquisadores conheceram a Igreja São João Batista, em Carioba, as indústrias e tecelagens do mesmo bairro, a Casa de Cultura “Hermann Müller”, a Estação Cultura, no calçadão central, o Jardim Botânico Prefeito Carrol Meneghel e a Basílica Santo Antônio de Pádua.

“Esta vivência junto aos espaços turísticos de Americana fortaleceu as propostas da formação ministrada aos educadores da rede municipal. Incorporar a história de Americana ao conteúdo pedagógico promoveu e incentivou o desenvolvimento do senso de pertencimento e de cuidado com nosso município”, disse o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

A formação “Espaços da Infância”, realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, em parceria com a Unicamp, qualificou mais de 500 professores, além de pedagogos, gestores e demais servidores, que atendem mais de 5 mil crianças de 0 a 5 anos em 38 unidades da rede municipal, entre Casas da Criança, creches e Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil).

A proposta resultou na publicação do e-book “O Projeto Educativo da cidade de Americana: políticas públicas em diálogo com a vida cotidiana das escolas”, produzido em parceria com a universidade, por meio do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas (NEPP) e do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença (LEPED). A obra está disponível no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), clicando em Governo, em Secretaria de Educação e, na sequência, em Documentos.