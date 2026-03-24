3 pessoas são presas por tráfico em ações da PM em Americana

Ocorrências do 19º BPM/I resultam em apreensão de entorpecentes, dinheiro e celulares ao longo de segunda-feira (23)

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Três pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas durante ações realizadas pelo 19º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior), ao longo desta segunda-feira (23), em diferentes pontos de Americana.

A primeira ocorrência foi registrada no início da tarde, na Rua Ema, onde um homem de 35 anos foi detido após tentar fugir ao perceber a aproximação da viatura. Com ele, os policiais apreenderam 15 porções de crack e R$ 157,30 em dinheiro. Parte da droga foi dispensada pelo suspeito momentos antes da abordagem.

  Três pessoas são presas por tráfico em ações da PM em Americana

Já no período da tarde, na Estrada Intermunicipal que liga Americana a Cosmópolis, uma mulher de 40 anos foi presa em frente a um bar. Segundo a PM, ela tentou se desfazer de uma pochete ao notar a presença policial. Na ação, foram apreendidas porções de maconha, crack, cocaína e ICE, além de dinheiro e um celular. Com apoio da Guarda Municipal e de cão farejador, mais entorpecentes foram localizados nas proximidades.

A terceira prisão ocorreu à noite, na Avenida Dr. Antônio Lobo. Um jovem de 23 anos foi abordado enquanto estava na garupa de uma motocicleta. Com ele, os policiais encontraram diversas porções de drogas, dinheiro e um celular. O suspeito ainda tentou resistir à prisão, sendo necessário o uso de força para contê-lo.

Todos os envolvidos foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária e permaneceram à disposição da Justiça.

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