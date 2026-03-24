Fundação Educar– Mesmo em uma geração altamente conectada, muitos jovens ainda enfrentam dificuldades quando o desafio é se expressar em público — seja em apresentações escolares, entrevistas ou até em interações no ambiente digital. Segundo estudo da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), cerca de 60% dos estudantes brasileiros têm medo de falar em público. Nesse contexto, a insegurança na comunicação pode impactar diretamente a autoestima, as relações e as oportunidades ao longo da vida.

Atenta a esse cenário, a Fundação Educar realizará, no dia 26 de março, às 18h30, a oficina online “Comunicação”, voltada para jovens de 13 a 18 anos de todo o Brasil. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo link: https://forms.office.com/r/LJSD6qVh7p



Gratuita e realizada ao vivo pela plataforma Zoom, a atividade marca o início de uma série de cinco encontros formativos da Academia Educar Online. Com duração de 1h30 e conduzidos de jovem para jovem, os encontros funcionam como “pílulas formativas” e têm como objetivo desenvolver a comunicação, o trabalho em equipe e habilidades essenciais para a vida, como pensamento crítico e protagonismo juvenil.

Na oficina de Comunicação, os participantes terão acesso a práticas e técnicas voltadas ao desenvolvimento da expressão verbal e da confiança ao falar em público, tanto no ambiente presencial quanto no digital — competências fundamentais para a construção de relações saudáveis e para a participação ativa na sociedade.

Para Cristiane Stefanelli, gestora da Fundação Educar, criar espaços de aprendizagem voltados à comunicação é essencial para o desenvolvimento dos jovens. “Muitos jovens ainda têm poucas oportunidades de exercitar a fala com segurança e confiança. Criar espaços acolhedores, em que possam se expressar, testar suas ideias e desenvolver sua comunicação, é fundamental para formar jovens protagonistas, capazes de se posicionar e participar ativamente da sociedade”, afirma.

Além da oficina de comunicação, outras quatro oficinas serão realizadas ao longo dos próximos meses, abordando temas como Comunicação Não Violenta; Autoconhecimento e Identidade; Sustentabilidade Ambiental e Política, ampliando as oportunidades de formação e engajamento para jovens de diferentes regiões do país.

Sobre a Fundação Educar

A Fundação Educar é uma organização sem fins lucrativos mantida pelo investimento social privado da Cia. DPaschoal de Participações. Acredita na educação para a cidadania como estratégia de transformação socioeconômica. Para que a cidadania plena seja exercida, é essencial que as pessoas se reconheçam como protagonistas de suas vidas e comunidades, desenvolvam a capacidade de interpretar o mundo por meio da leitura e atuem como agentes de mudança na construção de um futuro melhor.

Serviço

Oficina: Comunicação – Academia Educar Online

Data: 26 de março (quinta-feira)

Horário: 18h30 às 20h

Formato: online (ao vivo via Zoom)

Público: jovens de 13 a 18 anos, de todo o Brasil

Participação: gratuita

Certificação: Sim

Inscrições: https://forms.office.com/r/LJSD6qVh7p