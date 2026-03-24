Polícia salva bebê engasgado em Sumaré e prende suspeitos de crimes na região

Ação do 48º BPM/I destaca resgate de recém-nascido e ocorrências de furto, receptação, ameaça e captura de procurado

A rápida atuação de policiais militares do 48º BPM/I foi decisiva para salvar a vida de um recém-nascido de apenas sete dias, na tarde desta segunda-feira (23), no bairro Jardim São Domingos, em Sumaré.

A equipe foi acionada via 190 e, ao chegar ao local, encontrou a mãe, de 23 anos, em desespero, enquanto o bebê apresentava sinais de inconsciência e cianose após se engasgar. Imediatamente, os policiais iniciaram a manobra de desobstrução das vias aéreas, com técnica específica para lactentes, conseguindo reverter o quadro. A criança voltou a respirar e chorar, sendo posteriormente encaminhada, junto com a mãe, à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde permaneceu sob cuidados médicos.

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Além da ocorrência que mobilizou maior atenção, outras ações foram registradas na região. Em Nova Odessa, dois homens, de 33 e 40 anos, foram presos por furto de fios em um salão de festas no Jardim Eneides. Eles foram abordados após comportamento suspeito e confessaram o crime, indicando o local onde haviam escondido os materiais subtraídos.

Já em Hortolândia, uma motocicleta roubada foi recuperada no Jardim São Sebastião após denúncia de atitude suspeita. Um dos envolvidos confessou participação no roubo e na tentativa de adulteração do veículo para revenda, permanecendo preso.

Ainda em Sumaré, um homem de 40 anos foi detido no Parque Residencial Virginio Basso por ameaçar uma mulher de 38 anos, mesmo com medida protetiva em vigor. Segundo relato, ele tentou invadir a residência e chegou a ameaçar incendiá-la.

Por fim, em Hortolândia, um indivíduo procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas foi capturado durante patrulhamento no bairro Remanso Campineiro.

Todas as ocorrências foram encaminhadas aos plantões policiais da região, e os envolvidos permaneceram à disposição da Justiça.

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