Curso de Cuidador de Idoso do Fundo Social de Nova Odessa forma 1ª turma

Cerimônia marcou a formatura de 13 alunas; segunda turma começou nesta segunda-feira (23), na EMEB Simão Welsh

A primeira turma do curso gratuito de Cuidador de Idoso promovido pelo Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa celebrou sua formatura na última sexta-feira (20). A cerimônia reuniu 13 alunas que concluíram as 80 horas de formação, realizada na EMEB Prefeito Simão Welsh, entre os dias 23 de fevereiro e 20 de março.

O evento contou com a presença do vice-prefeito de Nova Odessa Alessandro Miranda, o Mineirinho; da presidente do Fundo Social de Solidariedade do município, Rose Miranda; e do enfermeiro André Barros, que atua no Hospital Municipal e foi responsável por ministrar as aulas.

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O objetivo do curso é capacitar profissionais para o cuidado de pessoas idosas, com ênfase na qualidade de vida, bem-estar e valorização do idoso no ambiente familiar. A iniciativa é uma parceria com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo.

Para a presidente do Fundo Social, Rose Miranda, a conclusão da primeira turma representa um passo importante na qualificação profissional no município. “Ver essas 13 alunas formadas é a realização de um trabalho que une conhecimento técnico e sensibilidade humana. Elas saem daqui preparadas para fazer a diferença na vida de muitos idosos e de suas famílias”, destacou.

Depois do sucesso da primeira edição do curso, o Fundo Social está iniciando, nesta segunda-feira (23/03), as aulas da segunda turma, que mais uma vez acontecerão na EMEB Prefeito Simão Welsh.

O vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho, também celebrou a conclusão da turma e o anúncio da continuidade do projeto. “É uma alegria ver o resultado dessa parceria. Cuidar de quem cuidou de nós é uma missão nobre, e a prefeitura segue apoiando iniciativas que geram oportunidade e qualificação para nossa população”, afirmou.

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