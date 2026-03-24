Pré candidata a deputada federal, a vereadora Leonora Périco (PL) decidiu ir para as ruas de Americana entrevistar pessoas e também ‘destravar’ um pouco sua articulação com uma ‘massa’ maior de eleitores.

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Ela também tem atuado em podcasts, em entrevistas com médicos e enfermeiros tendo o tema da saúde em pauta. E busca também ampliar os ‘batepapos’ com mulheres que inspiram, fala com empresárias e mulheres que fazem ‘acontecer’.

Leonora e a solução caseira

Com dois filhos super empenhados e estudiosos da política e do marketing além do marido famosão Osmar pela atuação nos bastidores, Léo tem se esforçado para ser uma player grande no cenário político da cidade.