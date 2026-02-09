A defesa do Seattle Seahawks confirmou o favoritismo e foi o grande destaque do Super Bowl LX. Na noite deste domingo, 8/2, a equipe dominou completamente o New England Patriots e venceu por 29 a 13, explorando as fragilidades do quarterback Drake Maye, que teve atuação apagada ao longo da partida.

O desempenho dos Seahawks acabou ofuscando até o show de intervalo comandado por Bad Bunny. A vitória também teve sabor de revanche para Seattle, que se recuperou da derrota sofrida para os próprios Patriots no Super Bowl XLIX, em 2015.

Seattle Seahawks e a revanche

Dez anos depois e sem Tom Brady, New England voltou a uma decisão, mas não conseguiu superar a ausência de seu maior ídolo. Drake Maye, apesar do talento promissor, mostrou imaturidade e encontrou enorme dificuldade diante do sólido sistema defensivo adversário.