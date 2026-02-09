Ações do 19º Batalhão da Polícia Militar PM resultaram na prisão de homens de 19, 20 e 22 anos

A Polícia Militar, por meio do 19º Batalhão de Policiamento Militar do Interior (19º BPM/I), realizou duas ações em Santa Bárbara d’Oeste nos últimos dias, que resultaram na prisão de três jovens com idades entre 19 e 22 anos pelos crimes de furto qualificado, tentativa de furto e tráfico de drogas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Na madrugada de sábado (8), por volta das 4h, policiais da 2ª Companhia foram acionados após uma tentativa de furto a uma loja de motos localizada na Avenida Alfredo Contato. Imagens do sistema de monitoramento mostraram cerca de quatro indivíduos tentando arrombar a porta do estabelecimento. A ação criminosa foi interrompida após o disparo do alarme, fazendo com que os suspeitos fugissem em um veículo VW/Gol.

Durante patrulhamento, equipes da PM localizaram o automóvel na Estrada dos Italianos e visualizaram dois indivíduos desembarcando do veículo, sendo imediatamente reconhecidos como participantes da tentativa de furto. Após contato com o proprietário do Gol, foi confirmado que o carro havia sido furtado momentos antes. Os suspeitos, de 19 e 20 anos, ambos desempregados, foram detidos e encaminhados ao Plantão Policial, onde permaneceram à disposição da Justiça. A ocorrência contou com apoio de diversas viaturas e equipes de comando.

Mais

Antes, na noite de quinta-feira (6), por volta das 20h10, uma equipe da Força Tática do 19º BPM/I prendeu um homem de 22 anos por tráfico de drogas na Rua Independência, região do Parque Olaria. Os policiais receberam informações de que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes em prédios abandonados da área.

Durante a averiguação, o suspeito tentou fugir ao perceber a presença policial, correndo para o interior de um dos blocos, mas foi alcançado e abordado. Na busca pessoal, foram encontradas 33 porções de crack. Em vistoria pelo local, os policiais localizaram ainda dois invólucros de cocaína escondidos atrás de um sofá, além de R$ 14 em dinheiro. Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 0,943 quilo de drogas.

O indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial de Santa Bárbara d’Oeste, onde permaneceu preso por tráfico de entorpecentes.