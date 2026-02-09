Atletas americanenses participaram de um campeonato Internacional Abu Dhabi jiu-jitsu profissional tour Etapa Guarapari e se destacaram em categorias.
Professor Samuel Costa (faixa preta) da equipe Tozi Jiu-jitsu e proprietário da academia @ctsamuelcosta, consagrou Double Gold, na categoria com Kimono e também sem Kimono (submission).
Seu filho e aluno Samuel Filho (13 anos) , também foi campeão em sua categoria, legado que vem seguindo de um exemplo para a vida.
Thiago Amaral, lutou acima de sua categoria, fez com muita maestria e conquistou medalha de bronze.
Wagner Avelino , também fez a luta acima de sua categoria, com muita satisfação e alegria conquistou a medalha de prata.
Samuel Avelino (13 anos) conquistou sua medalha de bronze, menino dedicado e ama o jiu jitsu.
Americanense motivado
Samuel Costa enfatiza que tenho alunos e atletas dedicados, que me motivam todos os dias. Trabalho com amor, satisfação e responsabilidade, sempre colocando Deus à frente de tudo o que faço.