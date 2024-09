Sebrae Aqui está com inscrições abertas para o curso “Organize seu Negócio”

O Sebrae Aqui Americana está com inscrições abertas para o curso gratuito “Organize seu Negócio”, que acontece de 23 a 26 de setembro na sede do Sinditec.

As inscrições devem ser efetuadas por meio do link https://empreendarapido.sebraesp.com.br/produto/turma/32001231. As aulas serão ministradas presencialmente das 18h às 22h, na sede do Sinditec, que fica na Avenida Raphael Vitta, nº 1.073, Jardim São Domingos.

O curso exclusivo do Sebrae revela os segredos para transformar o MEI em um empresário de sucesso, com domínio de habilidades essenciais, desde a formação de preço até o fluxo de caixa. O aluno aprenderá, ainda, a impulsionar seu negócio com estratégias de marketing digital.