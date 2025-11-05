O HUB de Exportação da ACIA – Associação Comercial e Industrial de Americana, em parceria com o Sebrae-SP e

a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da prefeitura realiza uma palestra gratuita sobre exportação para micro e pequenas empresas.

O evento será realizado nesta quinta-feira, dia 6, das 9 às 12 horas, na sede da entidade. As inscrições devem ser realizadas pelo link https://forms.gle/LqKpGsf52zXsqGFv7

Ana Cavadas, coordenadora do Hub de Exportação da ACIA, disse que está na hora de as micro e pequenas empresas de Americana pensarem grande. “O mundo quer os nossos produtos e falta apenas dar o primeiro passo. Neste evento, vamos mostrar que exportar é possível, seguro e estratégico”, explicou a coordenadora.

Ana falou ainda que a palestra do Sebrae será um divisor de águas para os empresários que desejam expandir seus horizontes. “É o momento de entender, de forma prática, como as micro e pequenas empresas podem acessar o mercado internacional com segurança e estratégia. No Hub de Exportação, acreditamos que o conhecimento é a ponte que leva as empresas locais ao mundo dos negócios. Por isso, este evento é essencial para quem quer transformar potencial em resultado real”, completou.

O encontro é voltado para empreendedores que querem dar os primeiros passos no comércio internacional. Conforme Barbara Classere, analista de negócios do Sebrae-SP, o conteúdo vai abordar aspectos essenciais, desde o contexto histórico até a prática.

Sebrae e o cenário atual

“Nosso objetivo é apresentar o cenário atual do comércio exterior brasileiro e dar um passo a passo para os empreendedores começarem de fato a exportar. Também vamos mostrar os erros mais comuns e como evitá-los e apresentar o Peiex – Programa de Qualificação para Exportação do Sebrae-SP”, explicou.

O Peiex é um programa realizado pela ApexBrasil – Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos e, no Estado de São Paulo, é executado pelo Sebrae-SP, por meio da Faculdade Sebrae. Ele é focado em pequenos negócios que desejam exportar seus produtos. Empresas de qualquer cidade podem se inscrever gratuitamente para participar.

O programa tem duração de 24 meses e cada empresa recebe um acompanhamento por três a quatro meses. Ele é uma iniciativa da ApexBrasil que atua para promover a exportação de produtos e serviços brasileiros e atrair investimentos externos para o Brasil. O Peiex oferece atendimento técnico especializado; diagnóstico de prontidão para a exportação; capacitações específicas relacionadas ao comércio exterior e recomendações técnicas e gerenciais.

