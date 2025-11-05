O superintendente do Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana, Fábio Renato de Oliveira, esteve reunido com o prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi para a entrega oficial do plano de ação da autarquia.

A reunião aconteceu na tarde desta terça-feira (4). Ele assumiu o comando da autarquia tem 2 semanas após a saída de Marcos Morelli.

Fábio e o plano

O documento reúne as medidas que devem ser adotadas para o enfrentamento da crise hídrica e a melhoria do tratamento de esgoto no município nos próximos meses.

O plano será avaliado pelo prefeito e, após essa análise, a versão final será apresentada para imprensa e vereadores na próxima quinta-feira, dia 6, às 14h, na sede do DAE, localizada na Rua dos Estudantes, 333, no Cordenonsi

