Centro Cívico recebe visita da medalhista olímpica Julia Soares no dia 11

O Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico de Americana, recebe no próximo dia 11, terça-feira, a partir das 18h30, a visita da ginasta brasileira Julia Soares, medalhista de bronze por equipes nas Olimpíadas de Paris 2024. Durante o encontro, a atleta vai realizar uma apresentação especial e um bate-papo com o público presente. A atividade será gratuita e aberta a pessoas de todas as idades.

A ação faz parte do Circuito Sesc de Esportes e conta com o apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, e do Sincomercio de Americana. O objetivo da iniciativa é ampliar o acesso e incentivar a prática de esportes e atividades físicas em cidades do interior, litoral e Grande São Paulo que não contam com unidades do Sesc.

Natural do Paraná, Julia das Neves Botega Soares é destaque da ginástica artística brasileira. Iniciou sua trajetória no esporte aos 4 anos e consolidou sua carreira com importantes conquistas, entre elas a medalha de bronze por equipes nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Julia também é autora do elemento técnico “Soares”, oficialmente incluído no código internacional da modalidade.

Presença

“É uma grande alegria receber uma atleta do nível da Julia Soares aqui em Americana. A presença dela é uma inspiração para nossos jovens e para todos que acreditam no poder transformador do esporte. Eventos como esse reforçam o nosso compromisso em valorizar o esporte em todas as suas formas e aproximar a comunidade de exemplos tão positivos como o da Julia”, disse o secretário de Esportes, Marcio Leal.

O Centro Cívico fica localizado na Rua Sergipe, 230, no Jardim Colina.

