Nany People é a atração de espetáculo nesta 4ª em Hortolândia

Artista se apresenta nesta às 19h30na Semana Cultural deste mês promovida pela Prefeitura

Leia + sobre diversão e arte

Nany People tem uma trajetória pessoal e artística marcada por desafios, enfrentados com humor. É para fazer o público rir que a artista vem a Hortolândia para se apresentar no espetáculo Hortocity Comedy, nesta quarta-feira (05/11). O evento será, às 20h, no Teatro Elizabeth Keller de Matos, que fica dentro da Unidade Cultural Arlindo Zadi, localizada na rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda. A classificação indicativa é 16 anos. O teatro abrirá para entrada do público às 19h30. O espetáculo integra a Semana Cultural deste mês. A programação da semana está disponível no portal da Prefeitura de Hortolândia, por meio deste LINK.

Além da televisão e dos palcos Brasil afora, Nany People está nas livrarias. Em comemoração aos seus 60 anos, completados em julho, a artista lançou sua autobiografia “Ser mulher não é para qualquer um – A saga continua”, escrita pelo jornalista Flavio Queiroz. No livro, ela relata os últimos dez anos de sua vida e carreira artística.

Nascida em Machado (Minas Gerais), ela cresceu em Poços de Caldas, de onde partiu para a cidade de São Paulo, em busca do sonho de ser artista ao estudar no Teatro Escola Macunaíma. Desde a infância se sentia diferente, até se descobrir transexual na juventude. A partir daí, enfrentou a batalha e o preconceito para ser reconhecida como mulher.

Ao longo de sua carreira, Nany People trabalhou em programas televisivos, dentre os quais “Popstar”, “The Masked Singer Brasil”, e novelas como “O sétimo guardião” e “Quanto mais vida melhor”. Em paralelo, mantém sua bem sucedida carreira humorística, apresentando seus espetáculos. O Hortocity Comedy terá ainda a participação do humorista Ivan Lima.

O Hortocity Comedy terá ainda os anfitriões Zé Neves e Luiz Paixão, que darão as boas-vindas ao público com muitas piadas.

Em todos os eventos da Semana Cultural, a população pode doar alimentos não perecíveis. As doações são destinadas para o FunSol (Fundo Social de Solidariedade), órgão da Prefeitura.

Serviço: Semana Cultural de novembro – Hortocity Comedy com Nany People e Ivan Lima

Data: 05/11

Horário: 19h30 (abertura do teatro) / 20h (início do espetáculo)

Local: Teatro Elizabeth Keller de Matos (Unidade Arlindo Zadi)

Endereço: rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda

Classificação indicativa: 16 anos

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP