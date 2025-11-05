O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste alcançou uma economia de aproximadamente R$ 2,7 milhões desde a implantação do atendimento on-line, em dezembro de 2022. A redução de custos com impressões, materiais e deslocamentos representa um ganho significativo para a autarquia, que tem direcionado os recursos economizados para investimentos em melhorias no sistema de saneamento do município.

Somente entre janeiro e outubro de 2025, o DAE deixou de utilizar 1 milhão de folhas de papel, o que gerou economia de R$ 162 mil no período. A iniciativa também reforça o compromisso ambiental da autarquia, em conformidade com a Lei Municipal nº 4.371/2023, que institui a Semana Municipal do Lixo Zero, celebrada neste ano de 28 de outubro a 4 de novembro.

DAE online

Atualmente, 99,5% dos usuários utilizam o serviço digital disponível na página inicial do site www.daesbo.sp.gov.br. Desde o lançamento da plataforma “Protocolo 1Doc”, mais de 48 mil pessoas já realizaram solicitações on-line, usufruindo de agilidade, praticidade e segurança no atendimento.

Entre os serviços oferecidos estão: emissão da segunda via da conta de água, religação, parcelamento, ligação de água e esgoto, baixa de pagamento e alteração de titularidade, entre outros.

O atendimento presencial permanece disponível mediante agendamento on-line, acessado pelo site do DAE, na Agência Virtual, em “Serviços On-line” > “Documentos, consultas e agendamentos”.

Com a ampliação do uso das ferramentas digitais, o Departamento reafirma seu compromisso com a inovação, a sustentabilidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos, beneficiando diretamente os moradores de Santa Bárbara d’Oeste.

