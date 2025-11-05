A Polícia Civil de Americana, através da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) realizou nesta terça-feira (4) duas operações contra o tráfico de drogas: uma em Americana e outra em Santa Bárbara d’Oeste. Em ambas houve a apreensão de quantidades de drogas e a prisão de acusados, além de haver armas em um dos casos.

Primeira

De acordo com informações da Dise, a primeira operação (“Noruega”) combateu o tráfico de entorpecentes no Jardim Europa, em Santa Bárbara. Havia denúncia de que um homem estaria fazendo a distribuição de drogas a partir de pedidos via aplicativo de celular. O encontro para a entrega era marcado em frente ao imóvel, na Rua Noruega, ou em uma praça pública que também fica na mesma via.

O imóvel foi mantido sob vigilância velada por alguns dias e, durante as campanas, foi observada movimentação característica de pontos de venda de drogas: encontros breves em frente ao imóvel, onde era entregue dinheiro em troca de algo que à distancia não era possível de se determinar, apesar da movimentação típica. E na manhã desta terça (4), no monitoramento do local, em uma aparente negociata de drogas, o morador do imóvel e outro indivíduo que chegou ao local em carro modelo HB20 preto foram abordados.

Durante procedimento de busca pessoal, foi localizada uma porção de Haxixe com o motorista do veículo. Questionado sobre a droga, confessou que havia acabado de pegar com o morador do imóvel. Em entrevista inicial com os agentes da Dise, o morador confessou que possuía mais um pouco de drogas no interior do imóvel. Acompanhados pelo morador, os investigadores localizaram mais uma porção de haxixe (pesando 24 gramas), uma de maconha tipo “Colômbia” com elevado valor econômico pesando 24 gramas e uma porção de maconha com 92 gramas, além de duas balanças de precisão, telefones celulares e embalagens vazias.

Diante da materialidade e autoria evidenciadas, foi dada voz de prisão em flagrante ao marceneiro L.G.Z., de 28 anos, pelo crime de tráfico de drogas. O suspeito foi conduzido juntamente com as apreensões para a dede da Dise. A ocorrência foi apresentada à Autoridade Policial que confirmou o flagrante. Com o término dos trabalhos em sede de delegacia, o indiciado foi submetido a exame cautelar e, posteriormente, escoltado às Cadeia de Sumaré, onde aguardará por audiência de custódia.

Segunda da Polícia Civil

Na outra ocorrência, os policiais civis realizaram a Operação “Pacaembu”, com o objetivo de esclarecer denúncia do “Disque 181” noticiando que, na Rua Jayme Feola (Americana) existia uma “casa bomba” com drogas e armas armazenadas. Chegando pelo local, os agentes da Dise identificaram uma edícula que correspondia ao endereço da denúncia. Os investigadores perceberam barulho de passos no interior do imóvel e constataram que o portão de acesso estava aberto.

Ao empurrar o portão, visualizaram um cavalo andando no quintal, momento em que perceberam um intenso odor de drogas. Foi anunciada a presença da Polícia, não havendo resposta. Ao olharem para o interior da edícula, na lavanderia, os policiais civis visualizaram duas caixas com uma grande quantidade de drogas armazenadas. Ao ingressar no imóvel, foram localizados 10 sacos contendo cocaína, dois tijolos de cocaína, um galão de Lança-Perfume e 101 porções de cocaína prontas para a venda.

Além das drogas, foram encontradas duas armas: uma pistola Taurus calíbre 380 com 59 munições íntegras e uma Pistola à gás calibre 4,5 com carregador. Ainda foram localizadas sete balanças de precisão, 3.500 embalagens vazias, quatro celulares, um caderno com contabilidade do tráfico e apetrechos para o fracionamento e embalo dos entorpecentes.

Os entorpecentes, armas e demais itens foram apreendidos, juntamente com alguns documentos que estavam no imóvel. A ocorrência foi direcionada para a Dise de Americana e apresentada à Autoridade Policial que adotou as medidas cabíveis de Polícia Judiciária, resultando no indiciamento de V.R., de 29 anos.

