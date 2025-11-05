Goodyear tem vagas em Americana para o Programa de Estágio 2026
Empresa busca profissionais em desenvolvimento para diversas áreas, com oportunidade de aprendizado em uma das maiores fabricantes de pneus do mundo
A Goodyear, uma das maiores fabricantes de pneus do mundo, anuncia a abertura das inscrições para o Programa de Estágio 2026, com vagas disponíveis em suas unidades em São Paulo/SP e Americana/SP.
O Programa de Estágio Goodyear 2026 tem como objetivo atrair universitários que desejam iniciar a carreira em um ambiente corporativo reconhecido por seu compromisso com a inovação, a qualidade e o desenvolvimento de pessoas.
As vagas abertas contemplam diferentes áreas de atuação, como Finanças, Recursos Humanos, Inteligência de Vendas, Manufatura, Qualidade, Engenharia e Supply Chain, permitindo que os estagiários se desenvolvam por meio de processos estratégicos e operacionais ao longo do programa.
Durante o período de estágio, os selecionados terão a oportunidade de participar de projetos reais, desenvolver competências técnicas e comportamentais, e integrar uma cultura organizacional baseada em aprendizado contínuo, colaboração e integridade no ambiente corporativo.
Serviço – Programa de Estágio Goodyear 2026
Período de inscrições: 4 a 25 de novembro de 2025
Locais: São Paulo/SP e Americana/SP
Áreas: Finanças, RH, Inteligência de Vendas, Manufatura, Qualidade, Engenharia e Supply Chain
Número de vagas: 9
Inscrições: www.ciadeestagios.com.br/vagas/goodyear
