Goodyear tem vagas em Americana para o Programa de Estágio 2026

Empresa busca profissionais em desenvolvimento para diversas áreas, com oportunidade de aprendizado em uma das maiores fabricantes de pneus do mundo

Leia + sobre economia, emprego e mercado

A Goodyear, uma das maiores fabricantes de pneus do mundo, anuncia a abertura das inscrições para o Programa de Estágio 2026, com vagas disponíveis em suas unidades em São Paulo/SP e Americana/SP.

O Programa de Estágio Goodyear 2026 tem como objetivo atrair universitários que desejam iniciar a carreira em um ambiente corporativo reconhecido por seu compromisso com a inovação, a qualidade e o desenvolvimento de pessoas.

As vagas abertas contemplam diferentes áreas de atuação, como Finanças, Recursos Humanos, Inteligência de Vendas, Manufatura, Qualidade, Engenharia e Supply Chain, permitindo que os estagiários se desenvolvam por meio de processos estratégicos e operacionais ao longo do programa.

Durante o período de estágio, os selecionados terão a oportunidade de participar de projetos reais, desenvolver competências técnicas e comportamentais, e integrar uma cultura organizacional baseada em aprendizado contínuo, colaboração e integridade no ambiente corporativo.

Serviço – Programa de Estágio Goodyear 2026

Período de inscrições: 4 a 25 de novembro de 2025

Locais: São Paulo/SP e Americana/SP

Áreas: Finanças, RH, Inteligência de Vendas, Manufatura, Qualidade, Engenharia e Supply Chain

Número de vagas: 9

Inscrições: www.ciadeestagios.com.br/vagas/goodyear

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP