A Secretaria de Educação de Americana (Seduc) promoveu, na segunda (28), a palestra

“Fluxo de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima ou Testemunha de Violência nas Escolas Municipais”, com a psicóloga e coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) de Americana, Kátia Cristina Ravagnani Elias. Cerca de 500 educadores acompanharam ao vivo a transmissão, que está disponível no canal da Secretaria de Educação, no YouTube, em https://www.youtube.com/@EducacaoAmericana.

O Fluxo de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima ou Testemunha de Violência prevê a adoção de escuta especializada por parte dos educadores, com a tomada das medidas como o encaminhamento para atendimento médico, quando necessário; registro de Boletim de Ocorrência, caso não tenha sido realizado; elaboração do Relatório Informativo Padrão e comunicação do caso ao Conselho Tutelar para as providências cabíveis.

O tema foi abordado anteriormente, em maio, dentro da programação da Campanha Faça Bonito – Proteja nossas Crianças e Adolescentes. Agora, a palestrante detalhou as medidas sob responsabilidade legal dos educadores. “Nosso papel não é de forma alguma a responsabilização. O nosso papel é acolher e ouvir a criança de forma adequada para que possamos protegê-la, para que nós possamos identificar as consequências dessa violência e ajudar essa criança a superar as consequências”, explicou a palestrante durante o encontro.

Kátia é coordenadora do CREAS, supervisora dos serviços referenciados na Proteção Social Especial e coordenadora da Comissão Municipal Intersetorial do protocolo que institui o Fluxo de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima ou Testemunha de Violência de Americana. Também é membro do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA), e dos comitês do Americana Por Elas e Programa Americana pela Primeira Infância (PAPI).

A palestra integra a programação de reuniões pedagógicas dos profissionais do Ensino Fundamental durante o mês de agosto e teve a participação de professores da Educação Infantil da rede municipal de ensino. “A prevenção à violência contra crianças e adolescentes tem papel relevante na administração do prefeito Chico Sardelli e, na Educação, adotamos uma série de ações para permitir o pleno desenvolvimento de nossos alunos. Cito como exemplos as reuniões com o Ministério Público para o desenvolvimento do Programa EducaPRO, a adoção do Fluxo e as formações continuadas de professores e gestores acerca do tema”, enumerou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

O Programa “EducaPRO Proteger, Respeitar e Ouvir #euvejovocê” foi lançado este mês, com o objetivo de promover e reforçar as ações de conscientização realizadas pelas escolas acerca do papel protetivo dos espaços educativos. O programa, iniciado na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Prof. Milton Santos e na Casa da Criança Pitanga, será ampliado a todas as unidades de Educação Infantil e Ensino Fundamental municipais, envolvendo mais de 14 mil alunos.