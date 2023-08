Câmara Americana entrega Prêmio Destaque Cultural do Ano

A Câmara Municipal de Americana realiza nesta quarta-feira (30) sessão solene para a entrega do prêmio Destaques Culturais do Ano, aos artistas que se destacaram no exercício de suas atividades culturais no município. A solenidade acontece no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, a partir das 19h30, e é aberta ao público. A TV Câmara transmite ao vivo pelo canal 8 da Claro TV (RPTV), pelo site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).

O prêmio será entregue aos artistas que se destacaram no exercício de suas atividades em Americana no ano de 2022, divididos em sete categorias: artes plásticas; fotografia, cinema, vídeo e mídias eletrônicas; dança; cultura popular brasileira, afro-brasileira e artesanato; literatura; música; teatro; e patrimônio histórico. As indicações dos homenageados foram feitas pelas câmaras setoriais do Conselho Municipal de Cultura (Comcult).

Os homenageados com o Prêmio Destaques Culturais do Ano:

ARTES PLÁSTICAS – THIAGO BURIOLI

Escultor figurativo com temática voltada para o fantástico, sua poética vem da integração da natureza com as sentimentos humanos. lniciou os estudos com desenho artístico em 2007 e participou de exposições coletivas em diversas cidades do estado de São Paulo. Em 2022, teve um ano de produções pessoais, incubação de ideias e projetos coletivos, no quais se destaca a participação na exposição “de 22 a 22” que discutia a semana de arte moderna e seu impacto na arte contemporânea.

ARTE POPULAR BRASILEIRA – MARACATU ESTAÇÃO QUILOMBO

Nascido da oficina de Maracatu do músico e professor Heber Pequeno em 2013, o grupo foi fundado em fevereiro de 2014 com o objetivo de divulgar na cidade e na região a cultura popular de raízes africanas através do ritmo, cânticos e danças do maracatu de baque virado, exclusivamente da Nação do Maracatu Porto Rico e nação Encanto do Pina. De participação ativa na cultura da comunidade, o Maracatu Estação Quilombo tem se destacado pela inclusão e por seu compromisso em educar, inspirar e conectar públicos diversos com a rica herança cultural do maracatu.

DANÇA – ANSELMO LIMA

Street Dancer Profissional, é CEO do Studio Authentic Arts. Diretor e fundador do Americana Dance Festival, encontro nacional de dança que tem como objetivo promover a imersão no mundo da dança. Conquistou vários prêmios em festivais nacionais e internacionais de dança e atuou em projetos culturais em diversas cidades. Atualmente desenvolve trabalhos como professor, dançarino e coreógrafo na região de Campinas, ministrando aulas e Workshops a nove anos em academias e projetos.

FOTOGRAFIA, CINEMA, VÍDEO E MÍDIAS ELETRÔNICAS – NEI DINASTIA (PROJETO NEUTRO)

Conheceu a cultura hip-hop na adolescência, atuando como rapper, professor de dança e atuando em diversos projetos sociais. Atualmente é fotógrafo, videomaker e produtor audiovisual, sendo criador do Projeto Neutro, que reúne artistas independentes da cidade para mostrarem seu talento. O Projeto viabiliza acesso a estúdio Profissional de Música e Produção de um Vídeo Clipe Profissional aos artistas, possibilitando a divulgação de seu trabalho.

LITERATURA – LUIZ SOLRAK LIMA

Nascido em Pernambuco, é formado em Letras. Atualmente é escritor e professor de Língua portuguesa e Literatura em Americana, cidade em que reside há mais de 10 anos. Autor do livro Terra Alheia, que reúne poemas forjados no amor nostálgico por sua terra, nas saudades vividas e ,muitas vezes, arraigados de críticas sociais.

MÚSICA – SANDRO LIVAHCK (PROJETO CANTA CURUMIM)

Músico, compositor, intérprete e multi-instrumentalista, o artista fundou em 2016 seu projeto de grupo musical infantil Canta Curumim, que tem como objetivo resgatar cantigas de roda e canções do cancioneiro popular e divulgar músicas autorais e brincadeiras musicais. O projeto acumula mais de 400 escolas atendidas com os espetáculos artísticos e musicais, tendo se apresentado a mais 100 mil espectadores, incentivando as crianças a brincar, se expressar e interagir de forma lúdica.

PATRIMÔNIO HISTÓRICO – MORGANA BELLAN

Como diretora da Bella Indústria Têxtil, tinturaria da família, fundou em 2014 a Associação dos Permissionários de Carioba, que atua na manutenção e organização das indústrias localizadas em Carioba. Através da Associação, ingressou no CONDEPHAM (Conselho de Desenvolvimento do Patrimônio Histórico de Americana) em 2019 e atuou na restauração do salão da empresa, mostrando que é possível produzir, empregar trabalhadores e respeitar o meio ambiente e a história.

TEATRO – FAFÁ GIANFRATTI

Começou sua carreira artística em 2009. Integrante fundador e atuante nos grupos Manada, Coletivo Tanto Faz e Cia Aurora de Teatro. Em 2022, apresentou-se com os espetáculos e ações: “Ato Único – A Caminhada dos Elefantes”, “Memórias” (contemplado pela Lei Aldir Blanc) e “Cartas para Josephine”. Desenvolve ainda trabalho como arte-educador, realizando projetos dentro de escolas e obras sociais, como a Casa de Dom Bosco.

