Com atletas da região, seleção de Corfebol faz vaquinha para disputar mundial na China

A Seleção Brasileira de Corfebol está organizando uma vaquinha para arrecadar fundos para disputar a Copa do Mundo da modalidade este ano, que acontece em outubro, em Taiwan, na China. A equipe é composta por atletas da região e enfrenta dificuldades para conseguir apoio financeiro para viajar.

Em conversa com o NM, a equipe contou que não possui fundos nem para que o mínimo de integrantes faça a viagem. São 5 atletas e 1 fisioterapeuta.

A vaga para o Torneio Mundial foi garantida no Pan-americano de 2022 na Argentina, no qual a Seleção Brasileira participou junto à seleção Argentina e a Seleção do Suriname.

“Esse projeto beneficiará muito o Corfebol Brasil, motivando os atletas novos e antigos a continuarem praticando o esporte, além de motiva-los a participarem de mais competições nacionais e internacionais, fazendo com que o esporte seja expandido dentro da América do Sul. Sendo assim, esperamos contar com a sua ajuda para esse sonho ser realizado e poder representar a comunidade do Corfebol Brasil mundo a fora”, diz o texto da vaquinha.

Para doar, os interessados podem fazer pix através da chave 3734439@vakinha.com.br ou doar diretamente na vaquinha neste link.

