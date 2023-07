Durante patrulhamento da polícia militar nesta segunda-feira, por volta das 17h30, no Jardim Esmeralda, a equipe visualizou um veículo Corsa, estacionado, com um casal em seu interior, aparentando estar em desinteligência (discussão).

Feito contato com as partes, o policial foi informado pela vítima, uma costureira de 33 anos, que era apenas uma discussão de casal, dispensando os agentes. Minutos depois, a vítima deixou o veículo e saiu caminhando, momento em que o indiciado, pedreiro de 35 anos, conduziu o veículo no mesmo sentido da vítima, freando de forma brusca e descendo do veículo bastante alterado.

Com a aproximação dos policiais, o indiciado começou a desacatar a equipe, proferindo xingamentos. Após conter o homem, as partes foram conduzidas até o Plantão Policial, onde o indivíduo permaneceu preso e a vítima foi ouvida e liberada.