Bill recebe bolsonarista 'Pastor da Motociata'

Nome forte na disputa em Nova Odessa, Bill recebeu o bolsonarista

radical Jackson Vilar da Silva, organizador da motociata com o ex-presidente Jair Bolsonaro no estado de São Paulo.

Os dois tomaram um café da manhã na semana passada e Bill elogiou bastante o radical. Vilar chegou a propor ‘matar e quebrar’ as urnas logo depois do resultado do 2o turno. Ele usava um grupo no telegram para espalhar suas teses. Chegou a ser bloqueado pelo presidente do TSE Alexandre de Moraes.

O evangélico que se intitula comerciante, radialista, conservador, presidente do “Acelera Para Cristo” falou apenas amenidades com o hoje líder do PL em Nova Odessa.

Vilar foi candidato à Câmara de Deputados pelo Republicanos. Com mais de 53 mil seguidores no Instagram, o comerciante foi um bolsonarista convicto por quase todo o mandato vigente. Em março de 2021, chegou a organizar caravanas de São Paulo até Brasília que mobilizaram empresários em prol do “socorro certo”.

Bill elogiou o criador do “Gabinete do Martelo”. ‘Gente finíssima!’, escreveu. O ex-tucano pontua muito bem em pesquisas, mas deverá enfrentar um Leitinho em ascensão e também popular. Caso cole muito sua imagem no bolsonarismo mais radical, corre o risco de ser taxado de golpista ou da turma dos ‘malucos’ que acreditam em teorias da conspiração, como é o caso de Vilar.

