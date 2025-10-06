Semáforos em cruzamentos de Santa Bárbara entram em operação

O conjunto de semáforos instalado no cruzamento das avenidas dos Bandeirantes e Pérola Byington passou a operar neste final de semana. A medida foi necessária diante da reconfiguração viária realizada em função da nova unidade do Paulistão Atacadista.

As obras compreenderam o alargamento das faixas de rolamento da Avenida dos Bandeirantes, além da implantação de uma alça de retorno ligando a Avenida Tiradentes à própria Avenida dos Bandeirantes.

Para garantir maior fluidez no tráfego e segurança aos usuários, foi instalado um sistema semafórico no cruzamento, contemplando grupos focais exclusivos para pedestres e assegurando a travessia em condições adequadas.

Todo o complexo recebeu ainda nova sinalização horizontal, com faixas de pedestres devidamente demarcadas, bem como sinalização vertical de orientação, reforçando a segurança viária no local.

