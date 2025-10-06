Suzano amplia monitoramento e reforça combate a incêndios florestais

Companhia contribui com a proteção de mais de 300 mil hectares de áreas públicas no Estado, em parceria com o Programa de Auxílio Mútuo (PAM) Florestal

Leia Mais notícias da cidade e região

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, tem intensificado sua atuação na prevenção e no combate a incêndios florestais em suas áreas de atuação. No estado de São Paulo, a companhia integra o Programa de Auxílio Mútuo (PAM) Florestal e auxilia na cobertura e conservação de mais de 300 mil hectares de áreas públicas, contribuindo diretamente para a proteção da biodiversidade em diversas regiões paulistas.

O PAM promove uma atuação integrada entre empresas de base florestal, formando uma rede colaborativa voltada à proteção ambiental. O Governo do Estado de São Paulo coordena o fluxo de comunicação entre as diferentes frentes envolvidas, garantindo mais agilidade e eficácia nas ações de prevenção e resposta a incêndios.

“Essa iniciativa está alinhada à nossa estratégia de sustentabilidade e se soma a uma série de ações voltadas à conservação ambiental. Sabemos que enfrentar os desafios climáticos exige inovação, capacitação e diálogo com as comunidades. Por isso, investimos em tecnologias avançadas, treinamentos especializados e parcerias que ampliam nosso impacto positivo. Com isso, reforçamos o nosso propósito de renovar a vida a partir da árvore e reafirmamos o compromisso com a biodiversidade, o bem-estar das pessoas e o desenvolvimento sustentável”, destaca Rodrigo Pimentel, coordenador de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais da Suzano, em São Paulo.

Atuação

A atuação da Suzano é fortalecida por recursos tecnológicos que permitem monitoramento contínuo e respostas rápidas. Entre os principais equipamentos estão 22 torres com câmeras de alta resolução e tecnologia baseada em Inteligência Artificial (IA), capazes de identificar focos de fumaça a quilômetros de distância, e duas torres móveis com capacidade de mobilidade conforme necessidades meteorológicas ou crises de incêndio. As imagens são transmitidas em tempo real para uma Central de Monitoramento que opera 24 horas por dia, sete dias por semana, garantindo vigilância permanente e cobertura 360°.

Para assegurar a eficiência da operação, a companhia realiza treinamentos específicos com os(as) operadores(as), preparando-os(as) para diferentes cenários de ocorrência. A definição das áreas prioritárias de vigilância é feita com base no cruzamento de dados geográficos das unidades de conservação com o alcance das câmeras instaladas. Esse sistema permite reduzir significativamente o tempo de resposta e ampliar a eficácia das ações de combate, protegendo tanto a biodiversidade quanto as comunidades vizinhas.

Atualmente, a Suzano possui uma base florestal de 2,8 milhões de hectares e atua na proteção de mais de 1,1 milhão de hectares de áreas nativas em todo o Brasil. Como parte de sua estratégia de sustentabilidade e inovação, a companhia estuda ampliar, por meio de novas parcerias, o sistema de monitoramento de áreas públicas de conservação, atualmente em operação em São Paulo, para outros estados. A iniciativa reforça o compromisso da Suzano com a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP