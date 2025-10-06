Sumaré realiza rodada do Futebol Amador com emoção e grandes jogos

O final de semana dos dias 4 e 5 de outubro foi marcado por muita emoção nos campos de Sumaré com a realização de mais uma rodada do Campeonato Municipal de Futebol Amador, promovido pela Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer.

As partidas movimentaram torcidas e atletas, com destaque para as semifinais da Terceira Divisão e a 8ª rodada das Primeira e Segunda Divisões.

Na Terceira Divisão, os confrontos definiram os grandes finalistas da temporada. O 5 Estrela FC venceu o Milan por 3 a 1, enquanto o EC Montana A1 garantiu a vaga na decisão ao superar o Campo Belo por 1 a 0. Com os resultados, a final será disputada entre EC Montana A1 e 5 Estrela FC (data e horário ainda serão divulgados pela Secretaria de Esportes).

Já nas demais divisões, a classificação segue bastante disputada. Na Primeira Divisão, o destaque é o Fumaça FSC, que lidera a competição. Na Segunda Divisão, quem assume a ponta é o Nova Terra FC.

O secretário de Esportes e Lazer, Pedro Rocha, destacou o sucesso da competição e o envolvimento das equipes. “O Campeonato Amador de Sumaré é uma das maiores e mais tradicionais competições da região. Temos visto jogos de alto nível, muita dedicação dos atletas e o envolvimento das comunidades. Nosso objetivo é valorizar o esporte e oferecer uma estrutura cada vez melhor para os participantes”.

O prefeito Henrique do Paraíso também parabenizou os atletas e reforçou o compromisso da administração com o incentivo ao esporte. “O futebol amador representa a paixão do nosso povo. Mais do que uma competição, é um espaço de convivência, lazer e união entre os bairros. Continuaremos apoiando e investindo no esporte, que é sinônimo de inclusão, saúde e qualidade de vida”.

