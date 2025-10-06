Trecho da Av. Nossa Senhora de Fátima interditado a partir desta 3ª-feira

Leia Mais notícias da cidade e região

A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), vai interditar a partir desta quarta-feira, dia 8, uma faixa da Avenida Nossa Senhora de Fátima, no trecho entre a Avenida Engenheiro Edson José Bassette e a Rua do Eletricista, em frente ao Americana Shopping, no sentido Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

A interdição parcial é necessária para a execução de melhorias na rede de galerias pluviais do local, com troca de tubulação para garantir mais eficiência na drenagem e no escoamento da água das chuvas.

A previsão é que o serviço seja concluído até o início da próxima semana, a depender das condições climáticas. A via estará devidamente sinalizada durante a realização dos trabalhos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP