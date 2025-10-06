Filmes e séries mais vistos no streaming na semana 1 de outubro  

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Massacre do Povo Kaingang em São Paulo é tema de livro escrito por Doutor em Educação

“Holocausto paulista: o genocídio dos Kaingang sob o mito da paulistanidade” mostra como a etnia passou de uma ocupação expressiva do território do estado para pouco mais de 30 porções de terras

É possível esconder um genocídio? Há como esquecê-lo, como naturalizá-lo ou apresenta-lo como uma “guerra justa”? O massacre dos Kaingang, impetrado pela elite paulista no começo do século XX, é um exemplo de como um genocídio pode ser propositadamente enterrado em alguma sala de arquivos e documentos empoeirados, objetivando-se construir uma imagem positiva de uma elite que se apresenta cosmopolita. Esse capítulo da construção da sociedade paulista ganhou visibilidade após a publicação de “Holocausto paulista: o genocídio dos Kaingang sob o mito da paulistanidade”, do professor e doutor em educação Leonardo Sacramento, recentemente publicado pela Editora Telha.

Por que será que obras que ovacionavam o genocídio até meados de 1950 deixaram de ser publicadas? Trata-se de uma falsificação histórica e política que “Holocausto Paulista” pretende contribuir em sua correção. No começo do século XX, algo em torno entre 30 a 40% do território paulista era habitado por povos indígenas, com protagonismo dos Kaingang.

“Os genocídios no Brasil são tratados, historicamente e politicamente, como algo alheio e distante. Geralmente, como método de expiação de culpa, são jogados para um passado remoto cujos responsáveis seriam os portugueses. Ocorre que os dados demonstram que o genocídio dos povos indígenas, com legislação, teoria racial e aparato militar para eliminação, foi algo construído e consolidado pela elite paulista. O genocídio dos Kaingang entre 1900 e 1915 no noroeste do estado se transformou em um paradigma institucional replicado pela Ditadura Civil-Militar e governos estaduais”. – Leonardo Sacramento, doutor em educação e escritor

A oligarquia cafeicultora, os governos paulistas e a elite intelectual consideravam uma mancha na história do estado que se apresentava na República Velha como território de descendentes de heróis e representantes de um povo racialmente superior aos restantes dos brasileiros, sobretudo os nordestinos.

Segundo a elite da época, os paulistas seriam racialmente superiores por serem descendentes da mulher tupi e do branco português, diferentemente dos nordestinos, que seriam descendentes dos africanos e de indígenas tapuias, considerados inferiores porque não foram catequizados.

Mas como poderiam defender a superioridade racial dos paulistas se os Kaingang, povo classificado pelos paulistas de tapuias, controlavam parte do território paulista? A resposta a essa contradição “evolutiva” foi o genocídio dos Kaingang, com uma legislação específica e uma teoria racial, avançando-se concomitantemente o capital cafeeiro e substituindo-os por imigrantes brancos e cristãos.

Sobre o autor:

Leonardo Sacramento é pedagogo, com mestrado e doutorado na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Seu doutorado analisou o impacto da política de inovação e ciência e tecnologia sobre a universidade pública, resultando na publicação do livro “A Universidade Mercantil: um estudo sobre a relaçāo entre universidade pública e o capital privado” (Editora Appris). Atualmente é professor de educação básica de Ribeirão Preto e pedagogo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP). Ministra os cursos “O que é Marxismo” e “Estudos Críticos sobre o Conservadorismo Brasileiro” (IFSP). Realiza pesquisa sobre a relação entre liberalismo e conservadorismo no Brasil e é autor dos livros O Nascimento da Nação: como o liberalismo produziu o protofascismo brasileiro (Vols. I e II, Editora IFSP) e Discurso sobre o branco: notas sobre o racismo e a “apocalipse” do liberalismo (Editora Alameda).

Leia + sobre Famosos, artes e música