Está aí o nosso bravo gambá, comendo uma cobra venenosa. Ele é imune às picadas. Nós postamos várias vezes cenas de timbu, comendo inclusive escorpiões e outros bichos venenosos. É uma imunidade incrível, ele não se envenena. Mas muita gente mata os bichinhos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Por preconceito, por ignorância, por achar que são um tipo de rato.

Mas olha, não mate os gambás! São criaturas amistosas, bacanas.

Você tem é que saber conviver com eles, deixar lá umas frutas, não tocar. Mas olha, eles cumprem um papel essencial na natureza. Além do que, cuidam muito dos seus filhotes e são queridos, amorosos.

Então divulgue isso: não mate nossos gambás

Viva a biodiversidade, viva a nossa saúde, viva a convivência não agressiva, mas respeitosa, que devemos ter com esses seres.

Leia Mais Notícias do Brasil